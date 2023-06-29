Live
  • Четвер 29.06.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

США близькі до передачі Україні ATACMS – The Wall Street Journal

Політика 22:38   29.06.2023
Оксана Горун
США близькі до передачі Україні ATACMS – The Wall Street Journal

Авторитетне американське видання, відоме достовірними інсайдами з Білого дому, повідомило, що керівництво США “наблизилось” до того, щоб дати Україні ракети ATACMS.

Адміністрація США наблизилася до позитивного рішення про надання Україні ракетних систем більшого радіусу дії ATACMS, повідомляє The Wall Street Journal, передає “Укрінформ”.

У своєму інсайді американське видання посилається на неназваних американських та європейських чиновників.

“США розглядають можливість ухвалення рішення про ракетну систему далекого радіусу дії Україні”, – пише WSJ.

За словами джерел, залишається схвалити це рішення “на найвищому рівні”.

Нагадаємо, ракети ATACMS можуть використовуватись артилерійським ракетним комплексом HIMARS. Їхній радіус дії значно перевищує той, на який “працюють” HIMARS в Україні зараз. ATACMS вражає цілі на відстані понад 300 км. Наразі єдині ракети з подібним радіусом дії, передані Україні союзниками, — це Storm Shadow.

Читайте також:  Ракети Storm Shadow, передані Великою Британією Україні, дістануться Криму

Автор: Оксана Горун
Популярно
На посту на Харківщині зупинили мотоцикл, який шукають по світу
На посту на Харківщині зупинили мотоцикл, який шукають по світу
29.06.2023
АТ “Харківгаз” зупинили дію ліцензії: що це означає для споживачів
АТ “Харківгаз” зупинили дію ліцензії: що це означає для споживачів
29.06.2023
Оголошену в розшук поліцією в Харкові дівчинку знайшли
Оголошену в розшук поліцією в Харкові дівчинку знайшли
29.06.2023
На Харківщині знайшли жінку, яка загубилася чотири місяці тому
На Харківщині знайшли жінку, яка загубилася чотири місяці тому
29.06.2023
На Харківщині чоловік під час сварки до смерті забив свою дружину
На Харківщині чоловік під час сварки до смерті забив свою дружину
29.06.2023
Американський мільярдер на Харківщині годував місцевих жителів у їдальні
Американський мільярдер на Харківщині годував місцевих жителів у їдальні
29.06.2023

Новини за темою:

21:31
У Харкова з’явиться ще одне місто-побратим
21:18
Американський мільярдер на Харківщині годував місцевих жителів у їдальні
14:34
Генерал рф Суровікін знав про плани Пригожина – NYT
20:26
США оголосили допомогу ще на пів мільярда доларів: яка зброя в новому пакеті
15:50
Уламки приватної субмарини Титан знайшли в океані поруч із потонулим Титаніком

  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «США близькі до передачі Україні ATACMS – The Wall Street Journal»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 22:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авторитетне американське видання, відоме достовірними інсайдами з Білого дому, повідомило, що керівництво США “наблизилось” до того, щоб дати Україні ракети ATACMS".