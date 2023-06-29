США близькі до передачі Україні ATACMS – The Wall Street Journal

Авторитетне американське видання, відоме достовірними інсайдами з Білого дому, повідомило, що керівництво США “наблизилось” до того, щоб дати Україні ракети ATACMS.

Адміністрація США наблизилася до позитивного рішення про надання Україні ракетних систем більшого радіусу дії ATACMS, повідомляє The Wall Street Journal, передає “Укрінформ”.

У своєму інсайді американське видання посилається на неназваних американських та європейських чиновників.

“США розглядають можливість ухвалення рішення про ракетну систему далекого радіусу дії Україні”, – пише WSJ.

За словами джерел, залишається схвалити це рішення “на найвищому рівні”.

Нагадаємо, ракети ATACMS можуть використовуватись артилерійським ракетним комплексом HIMARS. Їхній радіус дії значно перевищує той, на який “працюють” HIMARS в Україні зараз. ATACMS вражає цілі на відстані понад 300 км. Наразі єдині ракети з подібним радіусом дії, передані Україні союзниками, — це Storm Shadow.