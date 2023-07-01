Live
  • Суббота 01.07.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Есть раненый – Синегубов об обстрелах Харьковщины за сутки

Происшествия 08:38   01.07.2023
Виктория Яковенко
Есть раненый – Синегубов об обстрелах Харьковщины за сутки

57-летний мужчина получил ранения в результате вражеского обстрела села Синьковка Купянского района. Его госпитализировали.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстрелял приграничные населенные пункты Купянского и Чугуевского районов.

«В частности, под ударами российских оккупантов находились Гатище, Огурцово, Двуричанское, Синьковка и другие населенные пункты», — добавил Синегубов.

01

Читайте также: Армия РФ нанесла авиаудары по трем селам на Харьковщине – Генштаб

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В случае обострения харьковчане останутся в городе, но не хотят в ВСУ — опрос
В случае обострения харьковчане останутся в городе, но не хотят в ВСУ — опрос
30.06.2023
Участок на берегу Печенежского водохранилища за 20 млн грн забрали у женщины
Участок на берегу Печенежского водохранилища за 20 млн грн забрали у женщины
30.06.2023
Возможность теракта РФ на Запорожской АЭС – оценка ISW
Возможность теракта РФ на Запорожской АЭС – оценка ISW
01.07.2023
Оформил «нужную» справку ВВК: на взятке поймали военного комиссара в Харькове
Оформил «нужную» справку ВВК: на взятке поймали военного комиссара в Харькове
30.06.2023
Армия РФ нанесла авиаудары по трем селам на Харьковщине – Генштаб
Армия РФ нанесла авиаудары по трем селам на Харьковщине – Генштаб
01.07.2023
СБУ установила танкистов рф, прицельно стрелявшим по домам на Харьковщине
СБУ установила танкистов рф, прицельно стрелявшим по домам на Харьковщине
30.06.2023

Новости по теме:

08:13
Сутки на Харьковщине прошли без пожаров из-за обстрелов – ГСЧС
20:48
Синегубов съездил на «горячую» Купянщину и поговорил там с военными (видео)
19:44
ХОВА вошла в тройку лучших в Украине — данные всеукраинского опроса
19:09
На Харьковщине нашли еще один опасный пляж: что обнаружили в воде
19:01
Генштаб: об обстрелах Харьковщины и авиаударе в районе Кисловки

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Есть раненый – Синегубов об обстрелах Харьковщины за сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 08:38;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "57-летний мужчина получил ранения в результате вражеского обстрела села Синьковка Купянского района. Его госпитализировали.".