Есть раненый – Синегубов об обстрелах Харьковщины за сутки

57-летний мужчина получил ранения в результате вражеского обстрела села Синьковка Купянского района. Его госпитализировали.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстрелял приграничные населенные пункты Купянского и Чугуевского районов.

«В частности, под ударами российских оккупантов находились Гатище, Огурцово, Двуричанское, Синьковка и другие населенные пункты», — добавил Синегубов.