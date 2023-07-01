Есть раненый – Синегубов об обстрелах Харьковщины за сутки
57-летний мужчина получил ранения в результате вражеского обстрела села Синьковка Купянского района. Его госпитализировали.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
За прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстрелял приграничные населенные пункты Купянского и Чугуевского районов.
«В частности, под ударами российских оккупантов находились Гатище, Огурцово, Двуричанское, Синьковка и другие населенные пункты», — добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 08:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "57-летний мужчина получил ранения в результате вражеского обстрела села Синьковка Купянского района. Его госпитализировали.".