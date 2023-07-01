Є поранений – Синєгубов про обстріли Харківщини за добу
57-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу села Синьківка Куп’янського району. Його шпиталізували.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв прикордонні населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів.
«Зокрема, під ударами російських окупантів перебували Гатище, Огірцеве, Дворічанське, Синьківка та інші населені пункти», – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 08:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "57-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу села Синьківка Куп’янського району. Його шпиталізували.".