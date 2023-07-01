Є поранений – Синєгубов про обстріли Харківщини за добу

57-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу села Синьківка Куп’янського району. Його шпиталізували.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв прикордонні населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів.

«Зокрема, під ударами російських окупантів перебували Гатище, Огірцеве, Дворічанське, Синьківка та інші населені пункти», – додав Синєгубов.