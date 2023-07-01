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Є поранений – Синєгубов про обстріли Харківщини за добу

Події 08:38   01.07.2023
Вікторія Яковенко
Є поранений – Синєгубов про обстріли Харківщини за добу

57-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу села Синьківка Куп’янського району. Його шпиталізували.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв прикордонні населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів.

«Зокрема, під ударами російських окупантів перебували Гатище, Огірцеве, Дворічанське, Синьківка та інші населені пункти», – додав Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 08:38;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "57-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу села Синьківка Куп’янського району. Його шпиталізували.".