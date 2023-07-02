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«Украина — страна 404»: одиозный таксист из Харькова извинился (видео)

Общество 19:08   02.07.2023
Елена Нагорная
«Украина — страна 404»: одиозный таксист из Харькова извинился (видео)

Таксист из Харькова Вячеслав, который засыпал пассажирку пропагандистской и антисемитской риторикой в ответ на ее просьбу выключить российскую музыку в авто, извинился за свои слова.

В ходе диалога девушка включила камеру на смартфоне, и накануне это видео распространили в соцсетях. Пассажирка выразила убеждение, что слушать российскую музыку сейчас недопустимо, так как в том числе на налоги исполнителей запускают ракеты по Украине.

Вначале водитель сказал, что Харьков — это «русскоязычный город», но через некоторое время позволил себе более одиозные заявления.

«Вообще страны такой нет, Украины. Страна 404. Не существует. Ее уже разорвали, продали. Просто какое-то непонятное государство… Я родился в Харькове. Мне 50 лет. Я здесь прожил, разговаривал на русском языке и буду разговаривать. Никакая украинская задр*ченная власть не переменит моих мыслей. Езжайте на «западенщину», или где там болтают на задр*ченном языке», — заявил таксист.

Видео: соцсети

Сегодня в сети опубликовали еще одно видео, по утверждению СМИ, снятое представителями СБУ (официально пресс-служба облуправления его не публиковала — ред.) На нем мужчина, который называет себя Вячеславом, извиняется за сказанное.

По его словам, спор с пассажиркой возник из-за песни группы «Би-2».

«Я разозлился и сказал слова, которые не отражают мою реальную позицию. Я поддерживаю Украину. Я патриотически настроен… И резко негативно отношусь к России, к ее вооруженной агрессии. Приношу искренние извинения за сказанные слова», — сказал Вячеслав.

Видео: соцсети

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 19:08;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Таксист из Харькова Вячеслав, который засыпал пассажирку пропагандистской и антисемитской риторикой в ответ на ее просьбу выключить российскую музыку в авто, извинился за свои слова.".