“Україна – країна 404”: одіозний таксист із Харкова вибачився (відео)
Таксист із Харкова В’ячеслав, який засипав пасажирку пропагандистською та антисемітською риторикою у відповідь на її прохання вимкнути російську музику в авто, перепросив за свої слова.
Під час діалогу дівчина увімкнула камеру на смартфоні, і напередодні це відео поширили у соцмережах. Пасажирка висловила переконання, що слухати російську музику зараз неприпустимо, оскільки, зокрема, на податки виконавців запускають ракети по Україні.
Спочатку водій сказав, що Харків – це “російськомовне місто”, але через деякий час дозволив собі одіозніші заяви.
«Вапщє страни такої немає, України. Страна 404. Не сущєствує. Її вже розірвали, продали, занишпорили. Просто якесь непонятне государство… Я родився в Харкові. Мені 50 років. Я тут прожив, розмовляв на російській мові і буду розмовлять. Ніяка українська задр*чена влада не перемінить моїх мислей. Їдьте на “западенщину”, ілі де там балакають на задр*ченій мові. Чого я должен їхать, еслі я в цьому місті прожив всю жизнь», – заявив таксист.
Відео: соцмережі
Сьогодні в мережі опублікували ще одне відео, за твердженням ЗМІ, від СБУ (офіційно пресслужба облуправління його не публікувала – ред.) На ньому чоловік, який називає себе В’ячеславом, перепрошує за сказане.
За його словами, суперечка з пасажиркою виникла через пісню гурту «Бі-2».
«Я розлютився та сказав слова, які не відображають мою реальну позицію. Я підтримую Україну. Я патріотично настроєний… Налаштований. Та різко негативно відношуся до Росії, до її збройної агресії. Приношу щирі вибачення за сказані слова», – сказав В’ячеслав.
Відео: соцмережі
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 19:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Таксист із Харкова В’ячеслав, який засипав пасажирку пропагандистською та антисемітською риторикою у відповідь на її прохання вимкнути російську музику в авто, перепросив за свої слова.".