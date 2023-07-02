“Україна – країна 404”: одіозний таксист із Харкова вибачився (відео)

Таксист із Харкова В’ячеслав, який засипав пасажирку пропагандистською та антисемітською риторикою у відповідь на її прохання вимкнути російську музику в авто, перепросив за свої слова.

Під час діалогу дівчина увімкнула камеру на смартфоні, і напередодні це відео поширили у соцмережах. Пасажирка висловила переконання, що слухати російську музику зараз неприпустимо, оскільки, зокрема, на податки виконавців запускають ракети по Україні.

Спочатку водій сказав, що Харків – це “російськомовне місто”, але через деякий час дозволив собі одіозніші заяви.

«Вапщє страни такої немає, України. Страна 404. Не сущєствує. Її вже розірвали, продали, занишпорили. Просто якесь непонятне государство… Я родився в Харкові. Мені 50 років. Я тут прожив, розмовляв на російській мові і буду розмовлять. Ніяка українська задр*чена влада не перемінить моїх мислей. Їдьте на “западенщину”, ілі де там балакають на задр*ченій мові. Чого я должен їхать, еслі я в цьому місті прожив всю жизнь», – заявив таксист.

Відео: соцмережі

Сьогодні в мережі опублікували ще одне відео, за твердженням ЗМІ, від СБУ (офіційно пресслужба облуправління його не публікувала – ред.) На ньому чоловік, який називає себе В’ячеславом, перепрошує за сказане.

За його словами, суперечка з пасажиркою виникла через пісню гурту «Бі-2».

«Я розлютився та сказав слова, які не відображають мою реальну позицію. Я підтримую Україну. Я патріотично настроєний… Налаштований. Та різко негативно відношуся до Росії, до її збройної агресії. Приношу щирі вибачення за сказані слова», – сказав В’ячеслав.

Відео: соцмережі