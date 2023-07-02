Live
  • Неділя 02.07.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

“Україна – країна 404”: одіозний таксист із Харкова вибачився (відео)

Суспільство 19:08   02.07.2023
Олена Нагорна
“Україна – країна 404”: одіозний таксист із Харкова вибачився (відео)

Таксист із Харкова В’ячеслав, який засипав пасажирку пропагандистською та антисемітською риторикою у відповідь на її прохання вимкнути російську музику в авто, перепросив за свої слова.

Під час діалогу дівчина увімкнула камеру на смартфоні, і напередодні це відео поширили у соцмережах. Пасажирка висловила переконання, що слухати російську музику зараз неприпустимо, оскільки, зокрема, на податки виконавців запускають ракети по Україні.

Спочатку водій сказав, що Харків – це “російськомовне місто”, але через деякий час дозволив собі одіозніші заяви.

«Вапщє страни такої немає, України. Страна 404. Не сущєствує. Її вже розірвали, продали, занишпорили. Просто якесь непонятне государство… Я родився в Харкові. Мені 50 років. Я тут прожив, розмовляв на російській мові і буду розмовлять. Ніяка українська задр*чена влада не перемінить моїх мислей. Їдьте на “западенщину”, ілі де там балакають на задр*ченій мові. Чого я должен їхать, еслі я в цьому місті прожив всю жизнь», – заявив таксист.

Відео: соцмережі

Сьогодні в мережі опублікували ще одне відео, за твердженням ЗМІ, від СБУ (офіційно пресслужба облуправління його не публікувала – ред.) На ньому чоловік, який називає себе В’ячеславом, перепрошує за сказане.

За його словами, суперечка з пасажиркою виникла через пісню гурту «Бі-2».

«Я розлютився та сказав слова, які не відображають мою реальну позицію. Я підтримую Україну. Я патріотично настроєний… Налаштований. Та різко негативно відношуся до Росії, до її збройної агресії. Приношу щирі вибачення за сказані слова», – сказав В’ячеслав.

Відео: соцмережі

Читайте також: 61-річна харків’янка погоріла на дописі про «полоумную Украину»

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Генштаб назвав п’ять населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
Генштаб назвав п’ять населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
02.07.2023
У боях за Бахмут загинув командир, який звільняв Харківщину у лавах Kraken
У боях за Бахмут загинув командир, який звільняв Харківщину у лавах Kraken
02.07.2023
Вранці виявили, що дитини немає вдома: на Харківщині розшукують хлопчика
Вранці виявили, що дитини немає вдома: на Харківщині розшукують хлопчика
02.07.2023
Уночі на Салтівці п’яний водій тікав від копів і влаштував три ДТП (відео)
Уночі на Салтівці п’яний водій тікав від копів і влаштував три ДТП (відео)
02.07.2023
Пропагандист розганяє фейк, що Україна готується здати Харків і Суми – ХАЦ
Пропагандист розганяє фейк, що Україна готується здати Харків і Суми – ХАЦ
02.07.2023
Бомблять ЗСУ, а Крим не повернути: фанат РФ попався на маренні у кафе Харкова
Бомблять ЗСУ, а Крим не повернути: фанат РФ попався на маренні у кафе Харкова
02.07.2023

Новини за темою:

19:19
Генштаб назвав п’ять населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог
19:08
“Україна – країна 404”: одіозний таксист із Харкова вибачився (відео)
17:59
У боях за Бахмут загинув командир, який звільняв Харківщину у лавах Kraken
17:45
Двоповерховий дім із ящиків з-під російського БК звела родина на Харківщині
17:37
Хотів поїхати до знайомих: підлітка, якого шукали на Харківщині, знайшли

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «“Україна – країна 404”: одіозний таксист із Харкова вибачився (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 19:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Таксист із Харкова В’ячеслав, який засипав пасажирку пропагандистською та антисемітською риторикою у відповідь на її прохання вимкнути російську музику в авто, перепросив за свої слова.".