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На Купянско-Лиманском направлении — 120 тысяч солдат РФ: из нового — Шторм-Z

Общество 19:09   03.07.2023
Елена Нагорная
На Купянско-Лиманском направлении — 120 тысяч солдат РФ: из нового — Шторм-Z

На Купянско-Лиманском направлении сейчас сконцентрировано более 120 тысяч российских захватчиков, в то время как на Бахмутском — около 50 тысяч, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Там (на Купянско-Лиманском направлении — ред.) собрана мощная группировка, более 120 тысяч вражеских войск. Это воздушно-десантные войска, механизированные подразделения, подразделения так называемого боевого армейского резерва, территориальные войска. Из того, что новое появилось, это штурмовые роты «Шторм-Z». Они набираются при их военкоматах из людей, у которых есть проблемы с криминалом», — рассказал Череватый.

По его словам, Купянско-Лиманское направление остается лидером по количеству артиллерийских обстрелов — за сутки захватчики ударили 595 раз. Также войска РФ совершили восемь штурмов украинских позиций и 16 авианалетов.

«В ходе отражения штурмов 57 оккупантов были уничтожены, 78 получили ранения, трое взяты в плен. Также уничтожены вражеский танк Т-72, две БМП, БТР-80, гаубица Д-30 и полевой склад с боеприпасами», — сообщил Череватый.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 19:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении сейчас сконцентрировано более 120 тысяч российских захватчиков, в то время как на Бахмутском — около 50 тысяч, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.".