На Куп’янсько-Лиманському напрямку – 120 тисяч солдатів РФ: з нового – Шторм-Z

На Куп’янсько-Лиманському напрямку наразі сконцентровано понад 120 тисяч російських загарбників, тоді як на Бахмутському – близько 50 тисяч, повідомив в етері національного телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“Там (на Куп’янсько-Лиманському напрямку – ред.) зібрано потужне угруповання, понад 120 тисяч ворожих військ. Це повітряно-десантні війська, механізовані підрозділи, підрозділи так званого бойового армійського резерву, територіальні війська. З того, що нове з’явилось, це штурмові роти “Шторм-Z”, які набираються при їхніх військкоматах з людей, в яких є проблеми з криміналом”, – розповів Череватий.

Також, за його словами, Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається лідером за кількістю артилерійських обстрілів – за добу загарбники вдарили 595 разів. Також війська РФ здійснили вісім штурмів українських позицій та 16 авіанальотів.

«У ході відбиття штурмів 57 окупантів було знищено, 78 зазнали поранень, троє взято в полон. Також знищено ворожий танк Т-72, дві БМП, БТР-80, гаубицю Д-30 і польовий склад з боєприпасами», – повідомив Череватий.