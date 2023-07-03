Накануне отметил 26-летие: боец с Харьковщины погиб на Запорожчине

Уроженец города Первомайский Харьковской области Владимир Демченко погиб во время выполнения боевого задания в селе Луговское Запорожской области 28 июня. Накануне военному исполнилось 26 лет.

В родном городе защитник получил специальность газосварщика, а в апреле прошлого года вступил в ряды ВСУ и стал помощником гранатометчика, рассказал мэр Первомайского Николай Бакшеев.

У Владимира остались мать, жена и двухлетний сын.

Панихида по погибшему воину состоится в Первомайском 4 июля в 11:00 в храме Иконы Казанской Божьей матери.