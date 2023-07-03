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Накануне отметил 26-летие: боец с Харьковщины погиб на Запорожчине

Происшествия 22:45   03.07.2023
Елена Нагорная
Накануне отметил 26-летие: боец с Харьковщины погиб на Запорожчине Фото: Николай Бакшеев

Уроженец города Первомайский Харьковской области Владимир Демченко погиб во время выполнения боевого задания в селе Луговское Запорожской области 28 июня. Накануне военному исполнилось 26 лет.

В родном городе защитник получил специальность газосварщика, а в апреле прошлого года вступил в ряды ВСУ и стал помощником гранатометчика, рассказал мэр Первомайского Николай Бакшеев.

У Владимира остались мать, жена и двухлетний сын.

Панихида по погибшему воину состоится в Первомайском 4 июля в 11:00 в храме Иконы Казанской Божьей матери.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 22:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уроженец города Первомайский Харьковской области Владимир Демченко погиб во время выполнения боевого задания в селе Луговское Запорожской области 28 июня. Накануне военному исполнилось 26 лет".