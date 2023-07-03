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Напередодні відзначив 26-річчя: боєць із Харківщини загинув на Запоріжжі

Події 22:45   03.07.2023
Олена Нагорна
Напередодні відзначив 26-річчя: боєць із Харківщини загинув на Запоріжжі

Уродженець міста Первомайський Харківської області Володимир Демченко загинув під час виконання бойового завдання у селі Лугівське Запорізької області 28 червня. Напередодні військовому виповнилося 26 років.

У рідному місті захисник отримав спеціальність газозварювальника, а торік у квітні вступив до лав ЗСУ та став помічником гранатометника, розповів мер Первомайського Микола Бакшеєв.

У Володимира залишилися мати, дружина та дворічний син.

Панахида за загиблим воїном відбудеться у Первомайському 4 липня об 11:00 у храмі Ікони Казанської Божої матері.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 22:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уродженець міста Первомайський Харківської області Володимир Демченко загинув під час виконання бойового завдання у селі Лугівське Запорізької області 28 червня. Напередодні військовому виповнилося 26 років.".