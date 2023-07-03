Напередодні відзначив 26-річчя: боєць із Харківщини загинув на Запоріжжі
Уродженець міста Первомайський Харківської області Володимир Демченко загинув під час виконання бойового завдання у селі Лугівське Запорізької області 28 червня. Напередодні військовому виповнилося 26 років.
У рідному місті захисник отримав спеціальність газозварювальника, а торік у квітні вступив до лав ЗСУ та став помічником гранатометника, розповів мер Первомайського Микола Бакшеєв.
У Володимира залишилися мати, дружина та дворічний син.
Панахида за загиблим воїном відбудеться у Первомайському 4 липня об 11:00 у храмі Ікони Казанської Божої матері.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 22:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уродженець міста Первомайський Харківської області Володимир Демченко загинув під час виконання бойового завдання у селі Лугівське Запорізької області 28 червня. Напередодні військовому виповнилося 26 років.".