Обстрелянную «скорую» из Дергачей выставили перед Рейхстагом в Берлине (фото)
Машину скорой помощи из города Дергачи Харьковской области, обстрелянную российскими захватчиками, выставили перед зданием Рейхстага в Берлине.
Украинская активистка Валентина Де Маар рассказала, что это было единственное полноприводное авто в дергачевской больнице, а поэтому могло добираться до отдаленных сел по разбитым дорогам и в непогоду, пишет Укринформ.
12 марта 2022 года российские военные обстреляли и уничтожили больницу и автомобиль. Из-за этого большое количество мирных жителей внезапно было отрезано от экстренной спасательной и медицинской помощи.
«Мы не могли перенести сюда разрушенную больницу, но мы хотели показать людям хотя бы одно свидетельство этих военных преступлений», — пояснила Де Маар.
Машину осмотрели президент немецкого Бундестага Бербель Бас, парламентарии от разных фракций и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.
«Подобными акциями мы привлекаем внимание немецкого политикума и также немецкой общественности к тем ужасам, которые принесла Украине эта российская война, развязанная также против всей Европы. Эта скорая помощь из Харьковской области является еще одним свидетелем российских военных преступлений», — сказал Макеев.
Бербель Бас пообещала дальнейшую помощь Украине в войне против РФ и заверила, что «Германия предоставляет все, что необходимо, вместе с другими странами».
С 20 по 27 мая автомобиль, изуродованный обломками и пулями, уже выставлялся в Мюнхене, до этого — в Киеве и Вильнюсе. Следующая остановка — Гамбург. Затем — другие европейские города.
Фото: Укринформ
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 21:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Машину скорой помощи из города Дергачи Харьковской области, обстрелянную российскими захватчиками, выставили перед зданием Рейхстага в Берлине.".