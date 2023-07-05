Обстрелянную «скорую» из Дергачей выставили перед Рейхстагом в Берлине (фото)

Машину скорой помощи из города Дергачи Харьковской области, обстрелянную российскими захватчиками, выставили перед зданием Рейхстага в Берлине.

Украинская активистка Валентина Де Маар рассказала, что это было единственное полноприводное авто в дергачевской больнице, а поэтому могло добираться до отдаленных сел по разбитым дорогам и в непогоду, пишет Укринформ.

12 марта 2022 года российские военные обстреляли и уничтожили больницу и автомобиль. Из-за этого большое количество мирных жителей внезапно было отрезано от экстренной спасательной и медицинской помощи.

«Мы не могли перенести сюда разрушенную больницу, но мы хотели показать людям хотя бы одно свидетельство этих военных преступлений», — пояснила Де Маар.

Машину осмотрели президент немецкого Бундестага Бербель Бас, парламентарии от разных фракций и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

«Подобными акциями мы привлекаем внимание немецкого политикума и также немецкой общественности к тем ужасам, которые принесла Украине эта российская война, развязанная также против всей Европы. Эта скорая помощь из Харьковской области является еще одним свидетелем российских военных преступлений», — сказал Макеев.

Бербель Бас пообещала дальнейшую помощь Украине в войне против РФ и заверила, что «Германия предоставляет все, что необходимо, вместе с другими странами».

С 20 по 27 мая автомобиль, изуродованный обломками и пулями, уже выставлялся в Мюнхене, до этого — в Киеве и Вильнюсе. Следующая остановка — Гамбург. Затем — другие европейские города.



Фото: Укринформ