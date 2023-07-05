Live
  • Среда 05.07.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.85
    • 🟢

Обстрелянную «скорую» из Дергачей выставили перед Рейхстагом в Берлине (фото)

Мир 21:54   05.07.2023
Елена Нагорная
Обстрелянную «скорую» из Дергачей выставили перед Рейхстагом в Берлине (фото) Фото: Укринформ

Машину скорой помощи из города Дергачи Харьковской области, обстрелянную российскими захватчиками, выставили перед зданием Рейхстага в Берлине.

Украинская активистка Валентина Де Маар рассказала, что это было единственное полноприводное авто в дергачевской больнице, а поэтому могло добираться до отдаленных сел по разбитым дорогам и в непогоду, пишет Укринформ.

12 марта 2022 года российские военные обстреляли и уничтожили больницу и автомобиль. Из-за этого большое количество мирных жителей внезапно было отрезано от экстренной спасательной и медицинской помощи.

«Мы не могли перенести сюда разрушенную больницу, но мы хотели показать людям хотя бы одно свидетельство этих военных преступлений», — пояснила Де Маар.

Машину осмотрели президент немецкого Бундестага Бербель Бас, парламентарии от разных фракций и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

«Подобными акциями мы привлекаем внимание немецкого политикума и также немецкой общественности к тем ужасам, которые принесла Украине эта российская война, развязанная также против всей Европы. Эта скорая помощь из Харьковской области является еще одним свидетелем российских военных преступлений», — сказал Макеев.

Бербель Бас пообещала дальнейшую помощь Украине в войне против РФ и заверила, что «Германия предоставляет все, что необходимо, вместе с другими странами».

С 20 по 27 мая автомобиль, изуродованный обломками и пулями, уже выставлялся в Мюнхене, до этого — в Киеве и Вильнюсе. Следующая остановка — Гамбург. Затем — другие европейские города.


Фото: Укринформ

Читайте также: На Купянщине под обстрел РФ попала бригада «скорой»: подробности

Автор: Елена Нагорная
Популярно
На Харьковщине будет греметь: синоптики объявили штормовое предупреждение
На Харьковщине будет греметь: синоптики объявили штормовое предупреждение
05.07.2023
Армия РФ давит на позиции ВСУ под Купянском, стремясь к Осколу — эксперт
Армия РФ давит на позиции ВСУ под Купянском, стремясь к Осколу — эксперт
05.07.2023
11 вузов Украины, из которых три из Харькова, попали в рейтинг лучших в мире
11 вузов Украины, из которых три из Харькова, попали в рейтинг лучших в мире
05.07.2023
О вражеских авиаударах по Харькову и районам трех сел области сообщает Генштаб
О вражеских авиаударах по Харькову и районам трех сел области сообщает Генштаб
05.07.2023
Обстрелянную «скорую» из Дергачей выставили перед Рейхстагом в Берлине (фото)
Обстрелянную «скорую» из Дергачей выставили перед Рейхстагом в Берлине (фото)
05.07.2023
Продукты, одежда, алкоголь. В каких странах ЕС жить выгодно, а где — дорого?
Продукты, одежда, алкоголь. В каких странах ЕС жить выгодно, а где — дорого?
05.07.2023

Новости по теме:

21:54
Обстрелянную «скорую» из Дергачей выставили перед Рейхстагом в Берлине (фото)
21:15
Воздушные тревоги на Харьковщине в июне длились почти пять суток (инфографика)
20:31
День семьи в Харькове отметят концертом и развлечениями для детей
20:00
Ушел от опекунов: на Харьковщине несколько часов искали подростка
18:54
В Харькове высадили более миллиона цветов

  • Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Обстрелянную «скорую» из Дергачей выставили перед Рейхстагом в Берлине (фото)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 21:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Машину скорой помощи из города Дергачи Харьковской области, обстрелянную российскими захватчиками, выставили перед зданием Рейхстага в Берлине.".