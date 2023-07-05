Обстріляну “швидку” з Дергачів виставили перед Рейхстагом у Берліні (фото)

Машину швидкої допомоги з міста Дергачі Харківської області, обстріляну російськими загарбниками, виставили перед будівлею Рейхстагу в Берліні.

Українська активістка Валентина Де Маар розповіла, що це було єдине повнопривідне авто у дергачівській лікарні, а тому могло діставатися до віддалених сіл по розбитих дорогах та в негоду, пише Укрінформ.

12 березня 2022 року російські військові обстріляли та знищили лікарню та автомобіль. Через це велика кількість мирних жителів раптово була відрізана від екстреної рятувальної та медичної допомоги.

“Ми не могли перенести сюди зруйновану лікарню, але ми хотіли показати людям хоча б одне свідчення цих воєнних злочинів”, – пояснила Де Маар.

Машину оглянули президентка німецького Бундестагу Бербель Бас, низка парламентарів від різних фракцій і посол України у ФРН Олексій Макеєв.

«Подібними акціями ми привертаємо увагу німецького політикуму, але також німецької громадськості до тих жахіть, які принесла Україні ця російська війна, розв’язана також проти всієї Європи. Ця «швидка допомога» з Харківщини є ще одним свідком російських воєнних злочинів», – сказав Макеєв.

Бербель Бас пообіцяла подальшу допомогу Україні у війні проти РФ та запевнила, що «Німеччина надає все, що необхідно, разом з іншими країнами».

З 20 по 27 травня автомобіль, понівечений уламками та кулями, вже виставлявся у Мюнхені, до цього – у Києві та Вільнюсі. Наступна зупинка – Гамбург. Потім – інші європейські міста.



Фото: Укрінформ