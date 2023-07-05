РосСМИ придумали цитату для фейка о расформировании харьковской 92 ОМБр — ХАЦ

Российские пропагандисты распространяют фейковую информацию, что якобы 92-ю отдельную механизированную бригаду имени кошевого атамана Ивана Сирко, базирующуюся в Харьковской области, расформировывают.

Для своего фейка росСМИ взяли сообщение адвоката Евгении Закревской, которая служит в аэроразведке 92-й бригады, и просто добавили предложение, которого в нем не было, пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

«Я немного понимаю командира роты, Беса. После того как он вынужденно принял роту — роты скоро почти не стало. Менее чем за неделю. Сейчас 92-й ОМБр фактически нет: есть несколько подразделений операторов БпЛА и сотня пехотинцев, которых разбросали по другим бригадам», — приводит издание якобы цитату Закревской.

ХАЦ нашел сообщение на странице Евгении. В нем говорится о том, как трудно сообщать людям о смерти близкого им человека. И никакой информации о расформировании 92-й бригады.

«Я немного понимаю командира роты, Беса. Ему на вид тоже не больше 25. После того как он вынужденно принял роту — роты скоро почти не стало. Те, кто уцелел на Кременной, уже почти закончились на Бахмуте. Менее чем за неделю. Бес хороший. Он не прячется в тылу на КСП, он несколько раз нас вытаскивал из разных засад. Его любят бойцы. И Паша тоже. Но Бес не сообщил жене о смерти Кента. И теперь это должен сделать Паша», — на самом деле написала аэроразведчица.



Скрины: ХАЦ