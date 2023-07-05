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РосЗМІ створили фейк про розформування харківської 92-ї ОМБр, вигадавши цитату

Політика 22:39   05.07.2023
Олена Нагорна
РосЗМІ створили фейк про розформування харківської 92-ї ОМБр, вигадавши цитату

Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію, що нібито 92-гу окрему механізовану бригаду імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, розформовують.

Для свого фейку росЗМІ взяли допис адвокатки Євгенії Закревської, яка служить в аеророзвідці 92-ї бригади, і просто додали речення, якого в ньому не було, пише ГО “Харківський антикорупційний центр”.

«Я трохи розумію командира роти, Бєса. Після того, як він вимушено прийняв роту – роти скоро майже не стало. Менш ніж за тиждень. Зараз 92 ОМБр фактично немає: є кілька підрозділів операторів БпЛА та сотня піхотинців, яких розкидали по інших бригадах”, – наводить видання нібито цитату Закревської.

ХАЦ знайшов допис на сторінці Євгенії. У ньому йдеться про те, як важко повідомляти людям про смерть близької їм людини. І жодної інформації про розформування 92-ї бригади.

“Я трохи розумію командира роти, Бєса. Йому на вигляд теж не більше 25-ти. Після того, як він вимушено прийняв роту – роти скоро майже не стало. Ті, хто вцілили на Кремінній, уже майже закінчились на Бахмуті. Менш як за тиждень. Бєс хороший. Він не ховається в тилу на КСП, він кілька разів нас витягав із різних з*луп. Його люблять бійці. І Паша теж. Але Бєс не повідомив дружині про смерть Кента. І тепер це має зробити Паша”, – справді написала аеророзвідниця.


Скриншоти: ХАЦ

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 22:39;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію, що нібито 92-гу окрему механізовану бригаду імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, розформовують.".