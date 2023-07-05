Си Цзиньпин лично предостерег президента рф Путина от ядерной атаки по Украине

По словам западных и китайских официальных лиц, Си Цзиньпин лично предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине, что указывает на то, что Пекин питает опасения по поводу войны рф, хотя и предлагает Москве молчаливую поддержку, сообщает Financial Times.

Источники добавили, что личное послание Путин получил во время государственного визита президента Китая в Москву в марте, одной из первых поездок Си за пределы Китая после многих лет изоляции в рамках его политики нулевого коронавируса.

С тех пор китайские официальные лица в частном порядке взяли на себя ответственность за то, что убедили российского президента отказаться от его завуалированных угроз применения ядерного оружия против Украины.

По словам старшего советника китайского правительства, сдерживание Путина от использования такого оружия было центральным элементом кампании Китая по восстановлению испорченных связей с Европой. Полномасштабное вторжение рф в Украину в 2022 году поставило Москву и ее союзника Пекин в противоречие с большей частью континента.

Китай последовательно выступал против применения ядерного оружия в Украине в своих публичных заявлениях. Но многие из сторонников Киева сомневаются в приверженности Пекина такому сдерживанию, учитывая «безграничное» партнерство Си с Путиным и «мирный план», который во многом пересекается с тезисами рф.

Предупреждение Си, однако, дало им надежду на то, что Китай поддерживает свою публичную риторику за закрытыми дверями — и потенциально угрожает последствиями для их отношений, которых было бы достаточно, чтобы помешать Путину использовать ядерное оружие.

«Китайцы берут на себя ответственность за отправку сообщений на всех уровнях», — сказал высокопоставленный представитель администрации США.

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС, заявил в марте, что визит Си «снижает риск ядерной войны, и они [китайцы] ясно дали это понять».

Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на запрос о комментариях. Но бывший правительственный чиновник подтвердил, что Си лично сказал Путину не применять ядерное оружие, отметив, что позиция Китая против его применения была включена в его позиционный документ по миру в Украине.

Путин остался разочарован после того, как визит Си не принес рф никаких ощутимых результатов, таких как одобрение долгожданного трубопровода «Сила Сибири-2», заявили представители западных спецслужб. По словам официальных лиц, осуждение применения ядерного оружия в их совместном коммюнике почти наверняка было добавлено по настоянию Китая.

Если бы рф применила ядерное оружие в Украине, «все это было бы минусом для Китая», сказал один чиновник.

Российское вторжение в значительной степени зависит от поддержки Китая, который помог Москве справиться с экономическими санкциями, лишившими ее доступа к важнейшим мировым рынкам и цепочкам поставок.

В прошлом году двусторонняя торговля Китая с рф достигла рекордных 190 миллиардов долларов, поскольку Пекин увеличил закупки российской энергии и позволил импортировать важнейшие технологии, включая микрочипы.

Китай воздерживается от критики рф за вторжение и обвиняет Запад в разжигании конфликта путем поставок оружия Украине. Пекин также сделал слегка завуалированные ссылки на «наносящие ущерб акты гегемонии, господства и запугивания» со стороны США посредством санкций.

Но война угрожает свести на нет усилия Китая вбить клин между Европой и США, по словам старшего советника правительства Китая.

По словам советника, ядерный удар рф по Украине или одному из ее европейских союзников рискует настроить континент против Китая, а постоянное давление со стороны Пекина с целью предотвратить такой акт может помочь улучшить отношения с континентом.

Ши Иньхун, профессор международных отношений в Университете Жэньминь в Пекине, сказал, что «рф никогда не получала и никогда не получит одобрения Китая на использование ядерного оружия». Если рф применит ядерное оружие против Украины, «Китай еще больше дистанцируется от рф», добавил он.

Предупреждение Си предполагает, что Китай по-прежнему обеспокоен войной, несмотря на заверения Путина в октябре прошлого года, что тактический ядерный удар не будет иметь никакого «политического или военного смысла».

Это заявление прозвучало на фоне повышенных опасений на Западе, что рф может применить тактическое ядерное оружие, представляющее собой боеголовки меньшей мощности, в ответ на унизительные неудачи на Украине.

США, Великобритания и Франция, три ядерные державы НАТО, заявили Кремлю, что они нанесут удары по его силам обычным оружием, если он применит тактическое ядерное оружие. После предупреждений Путин отказался от своей риторики и несколько месяцев публично не упоминал о тактическом ядерном оружии.

Люди, близкие к Кремлю, говорят, что российский лидер самостоятельно решил, что тактическое ядерное оружие не даст рф преимущества, спроецировав сценарии его применения. Ядерный удар, скорее всего, превратит районы, которые Путин объявил рф, в облученную пустошь, но при этом мало что сделает.

Тем временем Киев выразил обеспокоенность тем, что рф вместо этого может вызвать аварию на Запорожской атомной электростанции — крупнейшей в Европе, которую российские войска оккупировали с марта 2022 года — и отрицает свою ответственность.

Путин снова упомянул о ядерном оружии в прошлом месяце, когда Украина начала контрнаступление, заявив, что рф доставила тактические боеголовки в Беларусь. Однако Путин тут же добавил, что в этом «нет необходимости», поскольку российские силы сдерживают продвижение Украины.

Но в заявлении указывалось, что даже Китай, возможно, не сможет полностью сдержать Путина, сказал Александр Габуев, директор Российского Евразийского центра Карнеги. «Ядерное оружие — это наилучшая страховка Путина от катастрофического поражения в этой войне».