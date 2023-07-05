Сі Цзіньпін особисто застеріг президента Путіна від ядерної атаки по Україні

За словами західних і китайських офіційних осіб, Сі Цзіньпін особисто застеріг Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні, що вказує на те, що Пекін має побоювання з приводу війни рф, хоча і пропонує Москві мовчазну підтримку, повідомляє Financial Times .

Джерела додали, що особисте послання Путін отримав під час державного візиту президента Китаю до Москви у березні, однієї з перших поїздок Сі за межі Китаю після багатьох років ізоляції в рамках його політики нульового коронавірусу.

З того часу китайські офіційні особи приватно взяли на себе відповідальність за те, що переконали російського президента відмовитися від його завуальованих загроз застосування ядерної зброї проти України.

За словами старшого радника китайського уряду, стримування Путіна від використання такої зброї було центральним елементом кампанії Китаю щодо відновлення зіпсованих зв’язків із Європою. Повномасштабне вторгнення рф в Україну в 2022 році поставило Москву та її союзника Пекін у протиріччя з більшістю континенту.

Китай послідовно виступав проти застосування ядерної зброї в Україні у своїх публічних заявах. Але багато хто з прихильників Києва сумнівається в прихильності Пекіна до такого стримування, враховуючи «безмежне» партнерство Сі з Путіним і «мирний план», який багато в чому перетинається з тезами рф.

Попередження Сі, однак, дало їм надію на те, що Китай підтримує свою публічну риторику за зачиненими дверима — і потенційно загрожує наслідками для їхніх відносин, яких було б достатньо, щоб завадити Путіну використовувати ядерну зброю.

“Китайці беруть на себе відповідальність за відправлення повідомлень на всіх рівнях”, – сказав високопоставлений представник адміністрації США.

Жозеп Боррель, голова зовнішньополітичного відомства ЄС, заявив у березні, що візит Сі «знижує ризик ядерної війни, і вони [китайці] ясно дали це зрозуміти».

Міністерство закордонних справ Китаю не одразу відповіло на запит щодо коментарів. Але колишній урядовець підтвердив, що Сі особисто сказав Путіну не застосовувати ядерну зброю, зазначивши, що позицію Китаю проти його застосування було включено до його позиційного документа щодо миру в Україні.

Путін залишився розчарований після того, як візит Сі не приніс рф ніяких відчутних результатів, таких як схвалення довгоочікуваного трубопроводу «Сила Сибіру-2», заявили представники західних спецслужб. За словами офіційних осіб, засудження застосування ядерної зброї в їхньому спільному комюніке майже напевно було додано на вимогу Китаю.

Якби рф застосувала ядерну зброю в Україні, «все це було б мінусом для Китаю», сказав один чиновник.

Російське вторгнення значною мірою залежить від підтримки Китаю, який допоміг Москві впоратися з економічними санкціями, що позбавили її доступу до найважливіших світових ринків та ланцюжків поставок.

Торік двостороння торгівля Китаю із рф досягла рекордних 190 мільярдів доларів, оскільки Пекін збільшив закупівлі російської енергії і дозволив імпортувати найважливіші технології, включаючи мікрочіпи.

Китай утримується від критики рф за вторгнення і звинувачує Захід у розпалюванні конфлікту шляхом постачання зброї Україні. Пекін також зробив злегка завуальовані посилання на акти гегемонії, панування і залякування, що «завдають шкоди» з боку США за допомогою санкцій.

Але війна загрожує звести нанівець зусилля Китаю вбити клин між Європою та США, за словами старшого радника уряду Китаю.

За словами радника, ядерний удар рф по Україні або одному з її європейських союзників ризикує налаштувати континент проти Китаю, а постійний тиск з боку Пекіна з метою запобігти такому акту може допомогти покращити відносини з континентом.

Ши Іньхун, професор міжнародних відносин в Університеті Женьмінь у Пекіні, сказав, що “рф ніколи не отримувала і ніколи не отримає схвалення Китаю на використання ядерної зброї”. Якщо рф застосує ядерну зброю проти України, «Китай ще більше дистанціюється від рф», додав він.

Попередження Сі припускає, що Китай, як і раніше, стурбований війною, незважаючи на запевнення Путіна в жовтні минулого року, що тактичний ядерний удар не матиме жодного «політичного чи військового сенсу».

Ця заява прозвучала на тлі підвищених побоювань на Заході, що рф може застосувати тактичну ядерну зброю, яка є боєголовками меншої потужності, у відповідь на принизливі невдачі в Україні.

США, Великобританія та Франція, три ядерні держави НАТО, заявили Кремлю, що вони завдадуть ударів по його силах звичайною зброєю, якщо він застосує тактичну ядерну зброю. Після попереджень Путін відмовився від своєї риторики і кілька місяців публічно не згадував про тактичну ядерну зброю.

Люди, близькі до Кремля, кажуть, що російський лідер самостійно вирішив, що тактична ядерна зброя не дасть рф переваги, спроектувавши сценарії її застосування. Ядерний удар, швидше за все, перетворить райони, які Путін оголосив рф, на опромінену пустку, але при цьому мало що зробить.

Тим часом Київ висловив стурбованість тим, що рф натомість може спричинити аварію на Запорізькій атомній електростанції — найбільшій у Європі, яку російські війська окупували з березня 2022 року — і заперечує свою відповідальність.

Путін знову згадав про ядерну зброю минулого місяця, коли Україна почала контрнаступ, заявивши, що рф доставила тактичні боєголовки до Білорусі. Однак Путін одразу додав, що в цьому немає необхідності, оскільки російські сили стримують просування України.

Але у заяві зазначалося, що навіть Китай, можливо, не зможе повністю стримати Путіна, сказав Олександр Габуєв, директор Російського Євразійського центру Карнегі. “Ядерна зброя – це найкраща страховка Путіна від катастрофічної поразки в цій війні”.