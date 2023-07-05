Волонтер с Харьковщины попал под вражеский обстрел в Луганской области
Фото: Луганская ОВА
Волонтер из Харьковской области получил минно-взрывную травму и посттравматический отит вблизи Макеевки на Луганщине.
Там 30 июня его автомобиль попал под российский обстрел. Однако в больницу волонтер решил обратиться только 4 июля, сообщили в Луганской областной военной администрации.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 11:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтер из Харьковской области получил минно-взрывную травму и посттравматический отит вблизи Макеевки на Луганщине.".