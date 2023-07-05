Волонтер з Харківщини потрапив під ворожий обстріл в Луганській області

Волонтер з Харківської області отримав мінно-вибухову травму та посттравматичний отит поблизу Макіївки на Луганщині.

Там 30 червня його автівка потрапила під російський обстріл. Однак, до лікарні волонтер вирішив звернутися лише 4 липня, повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації.