Волонтер з Харківщини потрапив під ворожий обстріл в Луганській області
Фото: Луганська ОВА
Волонтер з Харківської області отримав мінно-вибухову травму та посттравматичний отит поблизу Макіївки на Луганщині.
Там 30 червня його автівка потрапила під російський обстріл. Однак, до лікарні волонтер вирішив звернутися лише 4 липня, повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 11:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Волонтер з Харківської області отримав мінно-вибухову травму та посттравматичний отит поблизу Макіївки на Луганщині.".