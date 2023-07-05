На Харківщині окупанти поранили чотирьох та обстріляли школу (фото)

У Харківській обласній прокуратурі повідомили нові подробиці про наслідки російських обстрілів регіону минулої доби. Відомо, що окупанти поранили чотирьох людей (не рахуючи постраждалих від ракетного удару по Первомайському).

“Вночі 5 липня російські військові завдали ракетний удар по смт Білий Колодязь Чугуївського району. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків віком 45 та 37 років. 5 липня близько 2:00 внаслідок ворожого обстрілу смт Козача Лопань отримала поранення 48-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні. 4 липня близько 21:50 внаслідок обстрілу села Курилівка отримала поранення 58-річна жінка. Попередньо, обстріл вівся з артилерії”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У Вовчанську, за даними прокурорів, під ворожий удар потрапила школа – будівлю пошкоджено. У селах Моначинівка та Уди пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.