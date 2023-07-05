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На Харківщині окупанти поранили чотирьох та обстріляли школу (фото)

Події 10:38   05.07.2023
Оксана Горун
На Харківщині окупанти поранили чотирьох та обстріляли школу (фото)

У Харківській обласній прокуратурі повідомили нові подробиці про наслідки російських обстрілів регіону минулої доби. Відомо, що окупанти поранили чотирьох людей (не рахуючи постраждалих від ракетного удару по Первомайському).

“Вночі 5 липня російські військові завдали ракетний удар по смт Білий Колодязь Чугуївського району. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків віком 45 та 37 років. 5 липня близько 2:00 внаслідок ворожого обстрілу смт Козача Лопань отримала поранення 48-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні. 4 липня близько 21:50 внаслідок обстрілу села Курилівка отримала поранення 58-річна жінка. Попередньо, обстріл вівся з артилерії”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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    • У Вовчанську, за даними прокурорів, під ворожий удар потрапила школа – будівлю пошкоджено. У селах Моначинівка та Уди пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

    Наслідки обстрілів Харківщини 4 та 5 липня 2023

    Наслідки обстрілів Харківщини 4 та 5 липня 2023 2

    Наслідки обстрілів Харківщини 4 та 5 липня 2023 3

    Наслідки обстрілів Харківщини 4 та 5 липня 2023 4

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 10:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили нові подробиці про наслідки російських обстрілів регіону минулої доби. Відомо, що окупанти поранили чотирьох людей (не рахуючи постраждалих від ракетного удару по Первомайському)".