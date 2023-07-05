На Харківщині окупанти поранили чотирьох та обстріляли школу (фото)
У Харківській обласній прокуратурі повідомили нові подробиці про наслідки російських обстрілів регіону минулої доби. Відомо, що окупанти поранили чотирьох людей (не рахуючи постраждалих від ракетного удару по Первомайському).
“Вночі 5 липня російські військові завдали ракетний удар по смт Білий Колодязь Чугуївського району. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків віком 45 та 37 років. 5 липня близько 2:00 внаслідок ворожого обстрілу смт Козача Лопань отримала поранення 48-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні. 4 липня близько 21:50 внаслідок обстрілу села Курилівка отримала поранення 58-річна жінка. Попередньо, обстріл вівся з артилерії”, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Читайте також: Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини: без постраждалих
У Вовчанську, за даними прокурорів, під ворожий удар потрапила школа – будівлю пошкоджено. У селах Моначинівка та Уди пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині окупанти поранили чотирьох та обстріляли школу (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 10:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили нові подробиці про наслідки російських обстрілів регіону минулої доби. Відомо, що окупанти поранили чотирьох людей (не рахуючи постраждалих від ракетного удару по Первомайському)".