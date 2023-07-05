На Харьковщине оккупанты ранили четверых и обстреляли школу (фото)
В Харьковской областной прокуратуре сообщили новые подробности о последствиях российских обстрелов региона за минувшие сутки. Известно, что оккупанты ранили четверых людей (не считая пострадавших от ракетного удара по Первомайскому).
«Ночью 5 июля российские военные нанесли ракетный удар по пгт Белый Колодец Чугуевского района. Получили ранения двое гражданских мужчин в возрасте 45 и 37 лет. 5 июля около 2:00 в результате вражеского обстрела пгт Казачья Лопань получила ранение 48-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу. 4 июля около 21:50 в результате обстрела села Куриловка получила ранение 58-летняя женщина. Предварительно обстрел велся из артиллерии», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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В Волчанске, по данным прокуроров, под вражеский удар попала школа — здание повреждено. В селах Моначиновка и Уды повреждены жилые дома и хозпостройки.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 10:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили новые подробности о последствиях российских обстрелов региона за минувшие сутки. Известно, что оккупанты ранили четверых людей (не считая пострадавших от ракетного удара по Первомайскому)".