Live
  • Четверг 06.07.2023
    • Харьков
  •   +30°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.78
    • 🟢

Терехов: о ситуации с обстрелами, светом и транспортом в Харькове

Общество 19:57   06.07.2023
Елена Нагорная
Терехов: о ситуации с обстрелами, светом и транспортом в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона оценил обстановку в городе как «более-менее спокойную».

«Более-менее спокойная обстановка, которая сейчас в нашем городе, но россияне обстреливают Харьковскую область. Купянский и другие районы. Те ужасные события, которые были три дня назад, по «прилету» по Первомайскому. Пострадали люди, среди них дети, которые сейчас находятся в больницах, в частности в Харькове. Врачи работают, чтобы оказать им помощь», — отметил Терехов.

Также он рассказал о ситуации с электричеством. 6 июля в Укрэнерго сообщили, что накануне из-за жары и использования кондиционеров резко увеличилось потребление электроэнергии. Украинцев призвали экономить свет с 16:00 до 23:00 — переносить использование мощной техники на другие часы или на ночь и не включать несколько мощных приборов одновременно.

«Ситуация стабильная. Электроснабжение есть во всем городе. Работает электротранспорт, нет никаких отключений ни жилых домов, ни индустрии Харькова, ни коммунальных служб. Поэтому ситуация контролируемая. Я общаюсь с работниками Харьковоблэнерго», — добавил городской голова.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Синегубов: среди вернувшихся из плена военных — жители и защитники Харьковщины
Синегубов: среди вернувшихся из плена военных — жители и защитники Харьковщины
06.07.2023
Терехов: о ситуации с обстрелами, светом и транспортом в Харькове
Терехов: о ситуации с обстрелами, светом и транспортом в Харькове
06.07.2023
Армия РФ давит на позиции ВСУ под Купянском, стремясь к Осколу — эксперт
Армия РФ давит на позиции ВСУ под Купянском, стремясь к Осколу — эксперт
05.07.2023
Масштабный пожар на Харьковщине: днем «прилетело» по ж/д станции (фото)
Масштабный пожар на Харьковщине: днем «прилетело» по ж/д станции (фото)
06.07.2023
Сводка Генштаба: авиация армии РФ ударила по приграничью Харьковщины
Сводка Генштаба: авиация армии РФ ударила по приграничью Харьковщины
06.07.2023
27-летний гражданин Нигерии утонул в Харькове в озере на Журавлевке
27-летний гражданин Нигерии утонул в Харькове в озере на Журавлевке
06.07.2023

Новости по теме:

19:16
Сводка Генштаба: авиация армии РФ ударила по приграничью Харьковщины
19:01
Синегубов: среди вернувшихся из плена военных — жители и защитники Харьковщины
18:36
Потенциал Кремниевой долины США могут привлечь для восстановления Харькова
18:09
Бросил порох в костер: на Харьковщине подросток получил масштабные ожоги
17:35
1 миллион гривен украл харьковчанин у своей девушки и вложил их в криптобизнес

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов: о ситуации с обстрелами, светом и транспортом в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 19:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона оценил обстановку в городе как «более-менее спокойную».".