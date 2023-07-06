Терехов: о ситуации с обстрелами, светом и транспортом в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона оценил обстановку в городе как «более-менее спокойную».
«Более-менее спокойная обстановка, которая сейчас в нашем городе, но россияне обстреливают Харьковскую область. Купянский и другие районы. Те ужасные события, которые были три дня назад, по «прилету» по Первомайскому. Пострадали люди, среди них дети, которые сейчас находятся в больницах, в частности в Харькове. Врачи работают, чтобы оказать им помощь», — отметил Терехов.
Также он рассказал о ситуации с электричеством. 6 июля в Укрэнерго сообщили, что накануне из-за жары и использования кондиционеров резко увеличилось потребление электроэнергии. Украинцев призвали экономить свет с 16:00 до 23:00 — переносить использование мощной техники на другие часы или на ночь и не включать несколько мощных приборов одновременно.
«Ситуация стабильная. Электроснабжение есть во всем городе. Работает электротранспорт, нет никаких отключений ни жилых домов, ни индустрии Харькова, ни коммунальных служб. Поэтому ситуация контролируемая. Я общаюсь с работниками Харьковоблэнерго», — добавил городской голова.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 19:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона оценил обстановку в городе как «более-менее спокойную».".