В Первомайском уже ремонтируют дома после удара Искандером — Синегубов (видео)
В городе Первомайский Харьковской области начали ремонтировать многоэтажки, которые были повреждены в результате российского удара ракетой «Искандер» днем 4 июля.
Почти 2 тысячи жителей многоэтажных домов остались без надлежащих условий проживания, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Несмотря на ужасные последствия российского террора люди не хотят покидать родные стены. В первую ночь предоставили временное жилье 200 жителям, обеспечиваем пострадавших питанием и всем необходимым. В первую очередь делаем оперативные ремонтные работы, доставили OSB-плиты, полиэтиленовую пленку, в дальнейшем же — будем работать над капитальным ремонтом жилья», — сообщил Синегубов.
Видео: Олег Синегубов
Ранее глава ХОВА сообщал, что в результате удара РФ ракетой «Искандер» по Первомайскому пострадали 43 человека, среди них – 12 детей. Также повреждены 18 жилых домов, 9 из них полностью остались без окон и дверей.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 19:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Первомайский Харьковской области начали ремонтировать многоэтажки, которые были повреждены в результате российского удара ракетой «Искандер» днем 4 июля.".