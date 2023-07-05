В Первомайском уже ремонтируют дома после удара Искандером — Синегубов (видео)

В городе Первомайский Харьковской области начали ремонтировать многоэтажки, которые были повреждены в результате российского удара ракетой «Искандер» днем 4 июля.

Почти 2 тысячи жителей многоэтажных домов остались без надлежащих условий проживания, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Несмотря на ужасные последствия российского террора люди не хотят покидать родные стены. В первую ночь предоставили временное жилье 200 жителям, обеспечиваем пострадавших питанием и всем необходимым. В первую очередь делаем оперативные ремонтные работы, доставили OSB-плиты, полиэтиленовую пленку, в дальнейшем же — будем работать над капитальным ремонтом жилья», — сообщил Синегубов.

Видео: Олег Синегубов

Ранее глава ХОВА сообщал, что в результате удара РФ ракетой «Искандер» по Первомайскому пострадали 43 человека, среди них – 12 детей. Также повреждены 18 жилых домов, 9 из них полностью остались без окон и дверей.