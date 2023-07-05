У Первомайському ремонтують доми після удару Іскандером – Синєгубов (відео)

У місті Первомайський Харківської області почали ремонтувати багатоповерхівки, які були пошкоджені внаслідок російського удару ракетою “Іскандер” вдень 4 липня.

Майже 2 тисячі мешканців багатоповерхових будинків залишилися без належних умов проживання, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Попри жахливі наслідки російського терору люди не хочуть покидати рідні стіни. У першу ніч надали тимчасове житло 200 жителям, забезпечуємо постраждалих харчуванням та всім необхідним. Першочергово робимо оперативні ремонтні роботи, доправили OSB-плити, поліетиленову плівку, надалі ж – працюватимемо над капітальним ремонтом житла”, – розповів Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов

Раніше начальник ХОВА повідомляв, що в результаті удару РФ ракетою «Іскандер» по Первомайському постраждали 43 особи, серед них – 12 дітей. Також пошкоджено 18 житлових будинків, 9 із них повністю залишилися без вікон та дверей.