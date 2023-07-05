У Первомайському ремонтують доми після удару Іскандером – Синєгубов (відео)
У місті Первомайський Харківської області почали ремонтувати багатоповерхівки, які були пошкоджені внаслідок російського удару ракетою “Іскандер” вдень 4 липня.
Майже 2 тисячі мешканців багатоповерхових будинків залишилися без належних умов проживання, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Попри жахливі наслідки російського терору люди не хочуть покидати рідні стіни. У першу ніч надали тимчасове житло 200 жителям, забезпечуємо постраждалих харчуванням та всім необхідним. Першочергово робимо оперативні ремонтні роботи, доправили OSB-плити, поліетиленову плівку, надалі ж – працюватимемо над капітальним ремонтом житла”, – розповів Синєгубов.
Відео: Олег Синєгубов
Раніше начальник ХОВА повідомляв, що в результаті удару РФ ракетою «Іскандер» по Первомайському постраждали 43 особи, серед них – 12 дітей. Також пошкоджено 18 житлових будинків, 9 із них повністю залишилися без вікон та дверей.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 19:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Первомайський Харківської області почали ремонтувати багатоповерхівки, які були пошкоджені внаслідок російського удару ракетою “Іскандер” вдень 4 липня.".