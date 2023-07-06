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Терехов: про ситуацію з обстрілами, світлом і транспортом у Харкові

Суспільство 19:57   06.07.2023
Олена Нагорна
Терехов: про ситуацію з обстрілами, світлом і транспортом у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону оцінив обстановку в місті як “більш-менш спокійну”.

“Більш-менш спокійна обстановка зараз у нашому місті, але росіяни обстрілюють Харківську область. Куп’янський та інші райони. Ті жахливі події, які були три дні тому, щодо «прильоту» по Первомайському. Постраждали люди, серед них діти, які зараз знаходяться в лікарнях, зокрема в Харкові. Лікарі працюють, щоб надати їм допомогу”, – зазначив Терехов.

Також він розповів про ситуацію з електрикою. 6 липня в Укренерго повідомили, що напередодні через спеку та використання кондиціонерів різко зросло споживання електроенергії. Українців закликали заощаджувати світло з 16:00 до 23:00 – переносити використання потужної техніки на інші години або на ніч і не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

“Ситуація стабільна. Електропостачання є в усьому місті. Працює електротранспорт, немає ніяких відключень ані житлових будинків, ані індустрії Харкова, ані комунальних служб. Тому ситуація контрольована. Я спілкуюсь з працівниками Харківобленерго”, – додав міський голова.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 19:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного телемарафону оцінив обстановку в місті як “більш-менш спокійну”.".