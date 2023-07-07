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На Харьковщине более 80 населенных пунктов до сих пор без света

Общество 12:02   07.07.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине более 80 населенных пунктов до сих пор без света Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Харьковской области из 450 населенных пунктов, обесточенных в результате действий РФ, без света остаются 83.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». По их данным, большинство сел и поселков, которые до сих пор остаются обесточенными – прифронтовые. Так что энергетики пока не имеют к ним доступа.

«Это такие населенные пункты, как Стрелечья и Глубокое в Липецкой громаде, Гурьев Казачок и Сотницкий Казачок в Золочевской громаде, Волчанская и Боровская громады, Купянск и села вокруг него вплоть до Двуричанской громады. Относительно Волчанска — там ежедневные обстрелы. Несмотря на это, мы все равно пытаемся восстанавливать поврежденные сети в периоды затишья», – рассказал заместитель технического директора «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский.

Энергетики добавили, что еще одна серьезная проблема – это плотная заминированность территорий. К примеру, на разминирование линий электропередачи вблизи населенных пунктов Граково и Мосьпаново ушел целый год.

«В Изюмской громаде у нас без напряжения 21 населенный пункт. Там линии идут по полям и лесам. Для полного разминирования требуется спецтехника. Есть и такие села, как Каменка, где нет ни одного уцелевшего дома и полностью уничтожена инфраструктура. Восстановление электроснабжения здесь пока не актуально», — отметил Кишинский.

Он также рассказал, что скорость ремонтных работ в населенных пунктах зависит от расположения и военной ситуации, разрешения саперов, наличия жителей и объема повреждений.

«Например, Балаклея. Электроснабжение в городе мы возобновили уже через три недели после увольнения. А есть село Русская Лозовая в Дергачевском обществе, где мы работаем четвертый месяц. Здесь повреждено 80% жилого фонда. Линии электропередачи 0,4 кВ полностью разрушены. Мы не нашли здесь ни одной уцелевшей опоры. Сейчас мы уже заменили 348 стоек из необходимых 546. Думаю, в завершение работ понадобится еще не меньше месяца», — уточнили в Харьковоблэнерго.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 12:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области из 450 населенных пунктов, обесточенных в результате действий РФ, без света остаются 83.".