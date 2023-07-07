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На Харківщині понад 80 населених пунктів досі без світла

Суспільство 12:02   07.07.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині понад 80 населених пунктів досі без світла Фото: АТ “Харківобленерго”

У Харківській області з 450 населених пунктів, що були знеструмлені внаслідок дій РФ, без світла залишаються 83.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». За їхніми даними більшість сіл та селищ, які досі залишаються знеструмленими – прифронтові. Тож енергетики наразі не мають до них доступу.

«Це такі населені пункти, як Стрілеча та Глибоке у Липецькій громаді, Гур’їв Козачок та Сотницький Козачок у Золочівській громаді, Вовчанська та Борівська громади, Куп’янськ та села навколо нього аж до Дворічанської громади. Щодо Вовчанська – там щоденні обстріли. Попри це, ми все одно намагаємося відновлювати пошкоджені мережі у періоди затишшя», – розповів заступник технічного директора «Харківобленерго» Олександр Кишинський.

Енергетики додали, що ще одна серйозна проблема – це щільна замінованість територій. Наприклад, на розмінування ліній електропередачі поблизу населених пунктів Гракове та Мосьпанове знадобився цілий рік.

«В Ізюмській громаді у нас без напруги 21 населений пункт. Там лінії ідуть полями та лісами. Для повного розмінування потрібна спецтехніка. Є і такі села, як Кам’янка, де немає жодного вцілілого будинку і повністю знищена інфраструктура. Відновлення електропостачання тут поки що не на часі», – зазначив Кишинський.

Він також розповів, що швидкість ремонтних робіт в населених пунктах залежить ще від розташування та військової ситуації, дозволу саперів, наявності жителів та обсягу пошкоджень.

«Наприклад, Балаклія. Електропостачання в місті ми відновили вже через три тижні після звільнення. А є село Руська Лозова у Дергачівській громаді, де ми працюємо четвертий місяць. Тут пошкоджено 80% житлового фонду. Лінії електропередачі 0,4 кВ зруйновані повністю. Ми не знайшли тут жодної вцілілої опори. Зараз ми вже замінили 348 стійок із необхідних 546. Думаю, на завершення робіт знадобиться ще не менше місяця», – уточнили в «Харківобленерго».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 12:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині понад 80 населених пунктів досі без світла".