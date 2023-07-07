Рекорд электропотребления: украинцев просят не включать кондиционеры вечером
6 июля в Украине было зафиксировано рекордное за первую половину лета потребление электроэнергии. В 16 часов уровень на 7% превысил показатель самого жаркого дня лета 2022 года, и на 14% — прошлого четверга.
«Такой рост равен производственной мощности почти двух атомных энергоблоков. Причина существенного роста потребления — в первую очередь активное использование кондиционеров», — сообщили в Укрэнерго.
В компании отметили, что сейчас производства электроэнергии электростанциями достаточно для обеспечения потребностей потребителей. На сегодня диспетчерский центр Укрэнерго не прогнозирует отключений, но подчеркивает необходимость уменьшить потребление электричества в вечерние часы — с 16:00 до 23:00.
«Энергосистема нуждается в вашей помощи. Уменьшите использование кондиционеров и мощных электроприборов. Не включайте их одновременно, особенно в вечерние часы. Переносите энергоемкое потребление на другие часы суток», — призывают в Укрэнерго.
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В часы наибольшей нагрузки на энергосистему — с 16:00 до 22:00 — будет осуществляться импорт электроэнергии из Словакии мощностью от 78 до 200 МВт, а также из Молдовы — от 4 до 70 МВт в разные часы суток.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 13:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 июля в Украине было зафиксировано рекордное за первую половину лета потребление электроэнергии. В 16 часов уровень на 7% превысил показатель самого жаркого дня лета 2022 года, и на 14% — прошлого четверга.".