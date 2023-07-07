Рекорд електроспоживання: українців просять не вмикати кондиціонери ввечері
6 липня в Україні було зафіксовано рекордне за першу половину літа споживання електроенергії. О 16-й годині його рівень на 7% перевищив показник найспекотнішого дня літа 2022 року, і на 14% – минулого четверга.
“Для розуміння, таке зростання дорівнює виробничій потужності майже двох атомних енергоблоків. Причина суттєвого зростання споживання – у першу чергу активне використання кондиціонерів”, – повідомили в Укренерго.
У компанії зазначили, що наразі виробництва електроенергії електростанціями достатньо для забезпечення потреб споживачів. На сьогодні диспетчерський центр Укренерго не прогнозує відключень, але наголошує на необхідності зменшити споживання електрики у вечірні години – з 16:00 до 23:00.
«Енергосистема потребує вашої допомоги. Зменшіть використання кондиціонерів та потужних електроприладів. Не вмикайте їх одночасно, особливо у вечірні години. Переносьте енергоємне споживання на інші години», – закликають в Укренерго.
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У години найбільшого навантаження на енергосистему – з 16:00 до 22:00 – буде здійснюватися імпорт електроенергії зі Словаччини потужністю від 78 до 200 МВт, а також з Молдови – від 4 до 70 МВт у різні години доби. Експорт відсутній.
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Ви читали новину: «Рекорд електроспоживання: українців просять не вмикати кондиціонери ввечері»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 13:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 липня в Україні було зафіксовано рекордне за першу половину літа споживання електроенергії. О 16-й годині його рівень на 7% перевищив показник найспекотнішого дня літа 2022 року, і на 14% – минулого четверга.".