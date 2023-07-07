Во Львове завершили разбор завалов: в ОВА сообщили имена и возраст погибших

В результате удара российскими ракетами «Калибр» во Львове погибли десять человек. Утром 7 июля из-под завалов дома достали тело последней жертвы российских террористов.

«Нашли 10-е тело. Женщина. Сейчас чрезвычайники освобождают погибшую из завалов. На этом спасательно-розыскная операция будет завершена», — написал утром мэр Львова Андрей Садовой.

Начальник Львовской ОВА Андрей Козицкий позже сообщил имена и возраст жертв российских террористов в погонах:

🕯️Анастасия, 32 года

🕯️Мирослава, 60 лет

🕯️Михаил, 35 лет

🕯️Ирина, 63 года

🕯️Ольга, 66 лет

🕯️Светлана, 71 год

🕯️Ольга, 68 лет

🕯️Валерий, 67 лет

🕯️Инна, 55 лет

🕯️Ольга, 56 лет

По информации Козицкого, в результате ракетного удара ранения получили 42 человека, 16 из них — в больницах.