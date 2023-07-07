Во Львове завершили разбор завалов: в ОВА сообщили имена и возраст погибших
Фото: telegram Максима Козицкого
В результате удара российскими ракетами «Калибр» во Львове погибли десять человек. Утром 7 июля из-под завалов дома достали тело последней жертвы российских террористов.
«Нашли 10-е тело. Женщина. Сейчас чрезвычайники освобождают погибшую из завалов. На этом спасательно-розыскная операция будет завершена», — написал утром мэр Львова Андрей Садовой.
Начальник Львовской ОВА Андрей Козицкий позже сообщил имена и возраст жертв российских террористов в погонах:
🕯️Анастасия, 32 года
🕯️Мирослава, 60 лет
🕯️Михаил, 35 лет
🕯️Ирина, 63 года
🕯️Ольга, 66 лет
🕯️Светлана, 71 год
🕯️Ольга, 68 лет
🕯️Валерий, 67 лет
🕯️Инна, 55 лет
🕯️Ольга, 56 лет
По информации Козицкого, в результате ракетного удара ранения получили 42 человека, 16 из них — в больницах.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 10:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара российскими ракетами «Калибр» во Львове погибли десять человек. Утром 7 июля из-под завалов дома достали тело последней жертвы российских террористов".