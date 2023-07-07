У Львові завершили розбір завалів: в ОВА повідомили імена та вік загиблих
Внаслідок удару російськими ракетами “Калібр” у Львові загинули десять людей. Вранці 7 липня з-під завалів будинку дістали тіло останньої жертви російських терористів.
“Знайшли 10-те тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено”, — написав уранці мер Львова Андрій Садовий.
Начальник Львівської ОВА Андрій Козицький пізніше повідомив імена та вік жертв російських терористів у погонах:
🕯️Анастасія, 32 роки
🕯️Мирослава, 60 років
🕯️Михайло, 35 років
🕯️Ірина, 63 роки
🕯️Ольга, 66 років
🕯️Світлана, 71 рік
🕯️Ольга, 68 років
🕯️Валерій, 67 років
🕯️Інна, 55 років
🕯️Ольга, 56 років
За інформацією Козицького, внаслідок ракетного удару поранення дістали 42 особи, 16 з них – у лікарнях.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 10:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару російськими ракетами “Калібр” у Львові загинули десять людей. Вранці 7 липня з-під завалів будинку дістали тіло останньої жертви російських терористів".