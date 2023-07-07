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У Львові завершили розбір завалів: в ОВА повідомили імена та вік загиблих

Події 10:21   07.07.2023
Оксана Горун
У Львові завершили розбір завалів: в ОВА повідомили імена та вік загиблих

Внаслідок удару російськими ракетами “Калібр” у Львові загинули десять людей. Вранці 7 липня з-під завалів будинку дістали тіло останньої жертви російських терористів.

“Знайшли 10-те тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено”, — написав уранці мер Львова Андрій Садовий.

Начальник Львівської ОВА Андрій Козицький пізніше повідомив імена та вік жертв російських терористів у погонах:

🕯️Анастасія, 32 роки
🕯️Мирослава, 60 років
🕯️Михайло, 35 років
🕯️Ірина, 63 роки
🕯️Ольга, 66 років
🕯️Світлана, 71 рік
🕯️Ольга, 68 років
🕯️Валерій, 67 років
🕯️Інна, 55 років
🕯️Ольга, 56 років

За інформацією Козицького, внаслідок ракетного удару поранення дістали 42 особи, 16 з них – у лікарнях.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 10:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару російськими ракетами “Калібр” у Львові загинули десять людей. Вранці 7 липня з-під завалів будинку дістали тіло останньої жертви російських терористів".