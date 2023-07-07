У Львові завершили розбір завалів: в ОВА повідомили імена та вік загиблих

Внаслідок удару російськими ракетами “Калібр” у Львові загинули десять людей. Вранці 7 липня з-під завалів будинку дістали тіло останньої жертви російських терористів.

“Знайшли 10-те тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено”, — написав уранці мер Львова Андрій Садовий.

Начальник Львівської ОВА Андрій Козицький пізніше повідомив імена та вік жертв російських терористів у погонах:

🕯️Анастасія, 32 роки

🕯️Мирослава, 60 років

🕯️Михайло, 35 років

🕯️Ірина, 63 роки

🕯️Ольга, 66 років

🕯️Світлана, 71 рік

🕯️Ольга, 68 років

🕯️Валерій, 67 років

🕯️Інна, 55 років

🕯️Ольга, 56 років

За інформацією Козицького, внаслідок ракетного удару поранення дістали 42 особи, 16 з них – у лікарнях.