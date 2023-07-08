Россияне направили почти всю восточную группировку войск на юг Украины — ISW

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), разворачивание практически всем составом восточной группировки войск РФ на юге предполагает, что российская оборона там может быть хрупкой.

Специалисты сослались на подробный анализ присутствия военных частей РФ на фронте, сделанный украинским военным обозревателем Константином Машовцем. А также — собственные данные.

«Отчет Машовца и текущее наблюдение ISW за боевыми порядками России на юге Украины показывают, что почти вся боевая мощь Восточного военного округа направлена на защиту от украинских контрнаступлений, в первую очередь на юге Украины», — отметили в Институте изучения войны.

По мнению аналитиков, развертывание на юге Восточной группировки войск в дополнение к подразделениям Южного военного округа, свидетельствует о проблемах в обороне, которые испытывают оккупанты.

«В отчете Машовца говорится, что единственный резерв российских вооруженных сил на юге Украины состоит из частей 29-й общевойсковой армии — самой малочисленной общевойсковой армии Восточного военного округа, имеющей только одну маневренную бригаду: 36-ю мотострелковую бригаду. Части 36-й ОМСБр участвовали в битве за Киев в начале 2022 года и сражались под Угледаром в начале 2023 года, поэтому, вероятно, деградировали», — добавили подробностей в ISW.

Тем временем контрнаступление Сил обороны на юге Украины продолжается. Бои идут в западной части Донецкой области, у админграницы Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области. При этом, пока официальные источники в Украине очень дозировано выдают информацию, российские так называемые военные блогеры сообщают совершенно разные (часто противоречащие друг другу) данные о происходящем. Однозначно то, что бои идут в районах Благодатного, Старомайорского, Урожайного, Новодонецкого, Приютного, восточнее Орехова, на направлениях Новофедоровка-Вербовое, Нестерянка-Копани, а также в районе Пятихаток. При этом ВСУ проводят здесь наступательные действия, а армия РФ периодически пытается контратаковать.

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В ISW отметили очередное видео с жалобами российских мобилизированных, которых «бросили на передовой» в районе Новодаровки без воды, продовольствия и артподдержки.

«Это указывает на то, что некоторые российские силы, сражающиеся в западной части Донецкой области, вероятно, столкнутся с высоким уровнем истощения перед лицом продолжающихся украинских контратак», — пришли к выводу аналитики.