Росіяни направили майже все східне угруповання військ на південь України – ISW

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), розгортання практично всім складом східного угруповання військ РФ на півдні передбачає, що російська оборона там може бути крихкою.

Фахівці послалися на докладний аналіз присутності військових частин РФ на фронті, зроблений українським військовим оглядачем Костянтином Машовцем. А також – власні дані.

“Звіт Машовця та поточне спостереження ISW за бойовими порядками Росії на півдні України показують, що майже вся бойова міць Східного військового округу спрямована на захист від українських контрнаступів, насамперед на півдні України”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

На думку аналітиків, розгортання на півдні Східного угруповання військ на додаток до підрозділів Південного військового округу свідчить про проблеми в обороні, яких зазнають окупанти.

“У звіті Машовця говориться, що єдиний резерв російських збройних сил на півдні України складається з частин 29-ї загальновійськової армії – найменшої загальновійськової армії Східного військового округу, яка має тільки одну маневрову бригаду: 36-ту мотострілецьку бригаду. Частини 36-ї бригади брали участь у битві за Київ на початку 2022 року і билися під Вугледаром на початку 2023 року, тому, ймовірно, деградували”, – додали подробиці в ISW.

Тим часом контрнаступ Сил оборони на півдні України продовжується. Бої йдуть у західній частині Донецької області, біля адмінкордону Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області. При цьому, поки офіційні джерела в Україні дуже дозовано видають інформацію, російські так звані військові блогери повідомляють різні (часто – протилежні одне одному) дані про те, що відбувається. Однозначно те, що бої йдуть у районах Благодатного, Старомайорського, Урожайного, Новодонецького, Приютного, на схід від Оріхова, на напрямках Новофедорівка-Вербове, Нестерянка-Копані, а також у районі П’ятихаток. При цьому ЗСУ проводять тут наступальні дії, а армія РФ періодично намагається контратакувати.

Читайте також: ISW заявив про тактично значущі успіхи ЗСУ

У ISW відзначили чергове відео зі скаргами російських мобілізованих, яких “кинули на передовий” у районі Новодарівки без води, продовольства та артпідтримки.

“Це вказує на те, що деякі російські сили, що борються в західній частині Донецької області, ймовірно, зіткнуться з високим рівнем виснаження перед українськими контратаками, що тривають”, – дійшли висновку аналітики.