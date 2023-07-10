«Благодаря вам город живет». Терехов поздравил зенитчиков в Харькове
Торжественный прием по случаю Дня зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины прошел в Харькове. С профессиональным праздником военных поздравил мэр Харькова Игорь Терехов.
Терехов поблагодарил военных за героизм во время полномасштабной войны и вручил награды городского совета.
«Мы помним, как в первые дни войны вражеские самолеты беспощадно уничтожали город, как погибали люди, и насколько было тяжело. Я благодарю всех вас за то, что сейчас у нас более или менее спокойное небо, уже не летают вражеские самолеты. Да, есть определенные трудности, но благодаря вам город живет и работает, люди возвращаются в Харьков. Спасибо за ваш героизм и мужество за то, что делаете для жителей города Харькова и всей Украины! Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, мирного неба и скорейшей победы!» – отметил Игорь Терехов.
День зенитных ракетных войск ПС ВСУ отмечают 3 июля.
Читайте также: Харьковская 92 ОМБр показала уничтожение вражеского беспилотника (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Благодаря вам город живет». Терехов поздравил зенитчиков в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 20:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Торжественный прием по случаю Дня зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных Сил Украины прошел в Харькове. С профессиональным праздником военных поздравил мэр Харькова Игорь Терехов.".