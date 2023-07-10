«Завдяки вам місто живе». Терехов привітав зенітників у Харкові

Урочистий прийом із нагоди Дня зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України відбувся у Харкові. Із професійним святом військових привітав мер Харкова Ігор Терехов.

Терехов подякував військовим за героїзм під час повномасштабної війни і вручив нагороди міської ради.

«Ми пам’ятаємо, як у перші дні війни ворожі літаки нещадно знищували місто, як гинули люди, і наскільки було тяжко. Я дякую всім вам за те, що зараз у нас більш-менш спокійне небо, вже не літають ворожі літаки. Так, є певні труднощі, але завдяки вам місто живе та працює, люди повертаються до Харкова. Дякую за ваш героїзм та мужність, за те, що робите для мешканців міста Харкова та всієї України! Бажаю міцного здоров’я, щастя, успіхів, мирного неба та якнайшвидшої перемоги!» – зазначив Ігор Терехов.

День зенітних ракетних військ ПС ЗСУ відзначають 3 липня.