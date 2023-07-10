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Wizz Air высадила из самолета украинского ветерана из-за протеза ноги (видео)

Мир 18:22   10.07.2023
Оксана Якушко
Wizz Air высадила из самолета украинского ветерана из-за протеза ноги (видео)

Министерство иностранных дел уже отреагировало на инцидент с авиакомпанией Wizz Air и с украинским ветераном в аэропорту Тель-Авива, сообщает Радио Свобода.

В аэропорту Тель-Авива принудительно высадили из самолета украинского ветерана, потерявшего ногу на войне.

Украинский военный не мог сидеть на своем месте из-за протеза. Поэтому экипаж самолета выдворил ветерана с инвалидностью с борта самолета.

После этого венгерская авиакомпания Wizz Air публично извинилась на официальной странице в твиттере.

Компания подчеркнула, что экипаж ответственен за то, чтобы все пассажиры были в состоянии совершить перелет или имели сопровождение для помощи.

«Если есть какие-либо признаки того, что пассажир имеет заболевание, которое может поставить его жизнь под угрозу во время полета, мы обязаны отказать ему в посадке. В этом случае это было тяжелое, но необходимое решение, принятое с учетом безопасности пассажира», – утверждают в авиакомпании Wizz Air.

«Нас очень расстроила информация о ситуации в аэропорту Тель-Авива, и мы хотим в ней разобраться. Поскольку формальных обращений к нам не поступало, просим украинского ветерана, которому отказали в рейсе на Варшаву, выйти на связь в МИД или посольство Украины в Израиле», – написал в фейсбуке представитель МИД Олег Николенко.

Он добавил, что в случае подтверждения нарушения МИД «приложит максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины».

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 18:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство иностранных дел уже отреагировало на инцидент с авиакомпанией Wizz Air и с украинским ветераном в аэропорту Тель-Авива, сообщает Радио Свобода.".