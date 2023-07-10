Угорська Wizz Air висадила з літака українського ветерана через протез ноги

Міністерство закордонних справ уже відреагувало на інцидент з авіакомпанією Wizz Air та з українським ветераном в аеропорту Тель-Авіва, повідомляє Радіо Свобода.

В аеропорту Тель-Авіва примусово висадили з літака українського ветерана, який втратив ногу на війні.

Український військовий не міг сидіти на своєму місці через протез. Тому екіпаж видворив ветерана з інвалідністю з борту літака.

Після цього угорська авіакомпанія Wizz Air, з літака якої висадили українського ветерана, публічно вибачилася на офіційній сторінці в твіттері.

Компанія наголосила, що екіпаж відповідальний за те, щоб усі пасажири були у стані здійснити переліт або мали супровід для допомоги.

«Якщо є будь-які ознаки того, що пасажир має захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту, ми зобов’язані відмовити йому в посадці. У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, ухвалене з огляду на безпеку пасажира», – стверджують в авіакомпанії Wizz Air.

«Нас дуже засмутила інформація про ситуацію в аеропорту Тель-Авіва і ми хочемо в ній розібратися. Оскільки формальних звернень до нас не надходило, просимо українського ветерана, якому відмовили в рейсі на Варшаву, вийти на зв’язок до МЗС або посольства України в Ізраїлі», – написав у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

Він додав, що у разі підтвердження порушення МЗС «докладе максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України».