Угорська Wizz Air висадила з літака українського ветерана через протез ноги
Міністерство закордонних справ уже відреагувало на інцидент з авіакомпанією Wizz Air та з українським ветераном в аеропорту Тель-Авіва, повідомляє Радіо Свобода.
В аеропорту Тель-Авіва примусово висадили з літака українського ветерана, який втратив ногу на війні.
Український військовий не міг сидіти на своєму місці через протез. Тому екіпаж видворив ветерана з інвалідністю з борту літака.
Після цього угорська авіакомпанія Wizz Air, з літака якої висадили українського ветерана, публічно вибачилася на офіційній сторінці в твіттері.
Компанія наголосила, що екіпаж відповідальний за те, щоб усі пасажири були у стані здійснити переліт або мали супровід для допомоги.
«Якщо є будь-які ознаки того, що пасажир має захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту, ми зобов’язані відмовити йому в посадці. У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, ухвалене з огляду на безпеку пасажира», – стверджують в авіакомпанії Wizz Air.
«Нас дуже засмутила інформація про ситуацію в аеропорту Тель-Авіва і ми хочемо в ній розібратися. Оскільки формальних звернень до нас не надходило, просимо українського ветерана, якому відмовили в рейсі на Варшаву, вийти на зв’язок до МЗС або посольства України в Ізраїлі», – написав у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.
Він додав, що у разі підтвердження порушення МЗС «докладе максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України».
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 18:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство закордонних справ уже відреагувало на інцидент з авіакомпанією Wizz Air та з українським ветераном в аеропорту Тель-Авіва, повідомляє Радіо Свобода.".