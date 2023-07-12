Как привести в порядок противорадиационное укрытие в подвале: опыт чугуевцев

В городе Чугуев на Харкьовщине, по которому еще запускают ракеты из Белгородской области РФ, продолжают оборудовать бомбоубежища. Одно из тридцати противорадиационных укрытий, которое в подвале дома ОСМД «Эльдорадо-130» в мэрии называют образцовым. Как жителям удалось привлечь деньги и получить все необходимое для укрытия – в репортаже МГ Объектив.

Этот дом в Чугуеве пять раз обстреливался кассетными боеприпасами.

«Мы на девятом этаже сидели – тяжело было. Ракеты летели мимо нас, самолеты. Все на глазах», — делится жительница дома Людмила Волокитина.

Когда защитники отодвинули линию фронта, жители задумались об улучшении условий в укрытии: ремонте, обустройстве туалета, кухне и организации досуга. Смогли из городского бюджета получить на это более 2 миллионов гривен.

Как рассказывает руководитель ОСМД Татьяна Лобанова, ее мечтой был пол, который можно было бы мыть. До ремонта его вообще не было. Теперь в укрытии лежит плитка. Также установили новую сантехнику – вместо унитаза, который поставили в спешке в начале вторжения. При желании люди могут принять теплый душ.

На этом руководитель и актив не остановились и начали заполнять заявки на участие в разных программах. И победили во всеукраинском проекте «Добрые соседи – одна страна», направленном на популяризацию ОСМД. Дом получил мультимедийное оборудование.

«Стоимость проекта составляет 28 тысяч гривен. Мы получили флипчарт, экран, проектор. Все это необходимо, потому что мы много работы проводим с людьми», — говорит Татьяна Лобанова.

Жители смотрели в укрытии кино, слушали лекции приглашенных специалистов. Людям рассказывали, как действовать при обнаружении вражеской взрывчатки, справляться со страхом и стрессом.

В укрытии есть аптечка, – оказывать медицинскую помощь учили на тренинге. К людям приходил семейный врач.

Другие необходимые для укрытия технику и вещи объединение получило осенью по программе «Украинский фонд быстрого реагирования», которую внедряет Международный совет исследований и обменов (IREX) при поддержке Госдепартамента США. Передали холодильник, посуду, генератор, раскладушки и спальные мешки.

«Мы не получаем ни от кого деньги. В рамках всех проектов нам дают оборудование. И нас это устраивает», – отмечает Татьяна Лобанова.

Когда в Чугуеве готовились к отопительному сезону, 11 из 14 котельных были повреждены. Тепло наконец дали, потому что их успели восстановить. Но на всякий случай в укрытие купили буржуйки, на которых можно готовить еду. Деньги снова взяли в городском бюджете.

«Сама печь стоит ориентировочно 10-11 тысяч гривен. Приобрести их для того, чтобы люди могли обеспечить себя теплом в укрытиях», – говорит заместитель мэра Чугуева Игорь Кащавцев.

Итак, сейчас есть несколько вариантов улучшения условий в подвальных укрытиях. Кроме городского бюджета, это гранты и помощь международных фондов. При этом необязательно должно быть создано ОСМД.

«Можно, например, оформить общественную организацию, которая может подаваться на получение грантов», – объясняет Кащавцев.

Всего в Чугуеве – 30 противорадиационных укрытий и 87 простейших, в основном подвалов. В июне по поручению президента все проверили. Сейчас устраняют недостатки. Эти коммунальное укрытие также осенью ремонтировали за средства городского бюджета. Однако чтобы в убежище можно было попасть круглосуточно и имущество не разворовали, его нужно охранять.

А вот ОСМД «Эльдорадо-130» вопрос круглосуточной доступности укрытия решает иным образом. Когда возвращаемся – хранилище уже закрыто. Руководитель объясняет: ключи можно в любое время взять в шестом подъезде.

«Взять ключи и открыть укрытие занимает буквально две минуты. Хотя если летит баллистическая ракета, то человек все равно не добежит до подвала из другого подъезда. Сейчас больше используют правило двух стен. В любом случае первая дверь в укрытие открыта. Человек может забежать и там переждать», – объясняет Татьяна Лобанова.

Жители, с которыми мы пообщались, подтверждают, когда объявляется тревога, остаются в коридорах. При этом признаются: если будет громко, снова будут бегать в укрытие.

Материал подготовлен при поддержке ОО «Интерньюз-Украина»