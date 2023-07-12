Як привести до ладу протирадіаційне укриття у підвалі: досвід чугуївців

У місті Чугуїв на Харківщині, по якому ще запускають ракети з Бєлгородської області РФ, продовжують обладнувати бомбосховища. Одне з тридцяти протирадіаційних укриттів, що в підвалі будинку ОСББ “Ельдорадо-130”, у мерії називають взірцевим. Як жителям вдалося залучити гроші та отримати все необхідне для сховища – у репортажі МГ Об’єктив.

Цей дім у Чугуєві п’ять разів обстрілювався касетними боєприпасами.

“Ми на дев’ятому поверсі сиділи – тяжко було. Ракети летіли повз нас, літаки. Усе на очах”, – ділиться мешканка будинку Людмила Волокітіна.

Коли захисники відсунули лінію фронту, мешканці замислилися над покращенням умов в укритті: ремонтом, облаштуванням вбиральні, кухні та організацією дозвілля. Змогли з міського бюджету отримати на це понад 2 мільйони гривень.

Як розповідає керівниця ОСББ Тетяна Лобанова, її мрією була підлога, яку можна було б мити. До ремонту її не було взагалі. Тепер в укритті лежить плитка. Також встановили нову сантехніку – замість унітазу, який поставили поспіхом на початку вторгнення. За бажання люди можуть прийняти теплий душ.

На цьому керівниця та актив не зупинилися і почали заповнювати заявки на участь у різних програмах. І перемогли у всеукраїнському проєкті «Добрі сусіди – одна країна», спрямованому на популяризацію ОСББ. Дім отримав мультимедійне обладнання.

“Вартість проєкту складає 28 тисяч гривень. Ми отримали фліпчарт, екран, проектор. Усе це необхідно, бо ми багато роботи проводимо з людьми”, – каже Тетяна Лобанова.

Жителі дивилися в укритті кіно, слухали лекції запрошених фахівців. Людям розповідали, як діяти при виявленні ворожої вибухівки, справлятися зі страхом і стресом.

В укритті є аптечка, – надавати домедичну допомогу вчили на тренінгу. До людей приходив сімейний лікар.

Інші необхідні для укриття техніку та речі об’єднання отримало восени за програмою «Український фонд швидкого реагування», яку впроваджує Міжнародна рада досліджень і обмінів (IREX) за підтримки Держдепу США. Передали холодильник, посуд, генератор, розкладачки та спальні мішки.

“Ми не отримуємо ні від кого гроші. У межах усіх проєктів нам дають обладнання. І нас це влаштовує”, – зазначає Тетяна Лобанова.

Коли в Чугуєві готувалися до опалювального сезону, 11 з 14 котелень було пошкоджено. Тепло врешті дали, бо їх встигли відновити. Але про всяк випадок в укриття купили буржуйки, на яких можна готувати їжу. Гроші знову взяли в міському бюджеті.

“Сама піч коштує орієнтовно 10-11 тисяч гривень. Придбати їх для того, щоб люди могли забезпечити себе теплом в укриттях”, – каже заступник мера Чугуєва Ігор Кащавцев.

Отже, наразі є декілька варіантів покращення умов у підвальних укриттях. Окрім міського бюджету це гранти і допомога міжнародних фондів. При цьому не обов’язково має бути створено ОСББ.

“Можна, наприклад, оформити громадську організацію, яка може подаватися на отримання грантів”, – пояснює Кащавцев.

Загалом у Чугуєві – 30 протирадіаційних укриттів та 87 найпростіших, здебільшого підвалів. У червні за дорученням президента всі перевірили. Зараз усувають недоліки. Це комунальне укриття також восени ремонтували коштом міського бюджету. Проте аби у сховище можна було потрапити цілодобово і майно не розікрали, його треба охороняти.

А от ОСББ «Ельдорадо-130» питання цілодобової доступності укриття вирішує іншим чином. Коли повертаємось – сховище вже зачинено. Керівниця пояснює: ключі можна у будь-який час взяти в шостому під’їзді.

“Взяти ключі і відкрити укриття займає буквально дві хвилини. Хоча якщо летить балістична ракета, то людина все одно не добіжить до підвалу з іншого під’їзду. Тож зараз більше використовують правило двох стін. У будь-якому разі перші двері в укриття відкриті. Людина може забігти і там перечекати”, – пояснює Тетяна Лобанова.

Жителі, з якими ми поспілкувалися, підтверджують: коли оголошується тривога, залишаються в коридорах. При цьому зізнаються: якщо буде гучно, знову бігатимуть в укриття.

Матеріал підготовлений за підтримки ГО “Інтерньюз-Україна”