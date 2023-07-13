Три безработных жителя Харьковщины незаконно нарубили 26 деревьев (фото)

В Красноградском районе правоохранители разоблачили группу «черных» лесорубов.

Ими оказались безработные местные жители 29, 35 и 43 лет. Нарушители совершали преступление в Зачепиловском лесничестве вблизи села Семеновка Красноградского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

С помощью бензопил злоумышленники успели спилить 26 деревьев акации, клена, ясеня и бересты. Мужчины измельчали деревья и готовили их для вывоза из лесного насаждения, добавили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство.