Три безработных жителя Харьковщины незаконно нарубили 26 деревьев (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Красноградском районе правоохранители разоблачили группу «черных» лесорубов.
Ими оказались безработные местные жители 29, 35 и 43 лет. Нарушители совершали преступление в Зачепиловском лесничестве вблизи села Семеновка Красноградского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
С помощью бензопил злоумышленники успели спилить 26 деревьев акации, клена, ясеня и бересты. Мужчины измельчали деревья и готовили их для вывоза из лесного насаждения, добавили в полиции.
Правоохранители открыли уголовное производство.
Читайте также: В Харькове поймали «благотворителей»: за деньги помогали уклонистам
Новости по теме:
Вы читали новость: «Три безработных жителя Харьковщины незаконно нарубили 26 деревьев (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Красноградском районе правоохранители разоблачили группу «черных» лесорубов.".