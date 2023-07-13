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Три безработных жителя Харьковщины незаконно нарубили 26 деревьев (фото)

Общество 16:24   13.07.2023
Виктория Яковенко
Три безработных жителя Харьковщины незаконно нарубили 26 деревьев (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В Красноградском районе правоохранители разоблачили группу «черных» лесорубов.

Ими оказались безработные местные жители 29, 35 и 43 лет. Нарушители совершали преступление в Зачепиловском лесничестве вблизи села Семеновка Красноградского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

С помощью бензопил злоумышленники успели спилить 26 деревьев акации, клена, ясеня и бересты. Мужчины измельчали деревья и готовили их для вывоза из лесного насаждения, добавили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 16:24;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Красноградском районе правоохранители разоблачили группу «черных» лесорубов.".