Зимой спилили деревья на Харьковщине: двоим мужчинам «светит» до 5 лет тюрьмы
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине разоблачили двух «черных лесорубов».
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в январе на территории защитного лесного насаждения двое жителей города Барвенково 32 и 39 лет спилили пять деревьев ценной породы и вывезли грузовиком с прицепом.
Правоохранители отметили, что ущерб государству составляет 40 тысяч гривен.
Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УКУ. Им грозит до 5 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, ліс, лес, лесорубы, подозрение, полиция, спиляли, тюрьма, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 14:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили двух «черных лесорубов».".