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Зимой спилили деревья на Харьковщине: двоим мужчинам «светит» до 5 лет тюрьмы

Общество 14:48   19.04.2024
Виктория Яковенко
Зимой спилили деревья на Харьковщине: двоим мужчинам «светит» до 5 лет тюрьмы Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине разоблачили двух «черных лесорубов».

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в январе на территории защитного лесного насаждения двое жителей города Барвенково 32 и 39 лет спилили пять деревьев ценной породы и вывезли грузовиком с прицепом.

Правоохранители отметили, что ущерб государству составляет 40 тысяч гривен.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УКУ. Им грозит до 5 лет тюрьмы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 14:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили двух «черных лесорубов».".