Зимой спилили деревья на Харьковщине: двоим мужчинам «светит» до 5 лет тюрьмы

На Харьковщине разоблачили двух «черных лесорубов».

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в январе на территории защитного лесного насаждения двое жителей города Барвенково 32 и 39 лет спилили пять деревьев ценной породы и вывезли грузовиком с прицепом.

Правоохранители отметили, что ущерб государству составляет 40 тысяч гривен.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УКУ. Им грозит до 5 лет тюрьмы.