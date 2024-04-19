Взимку спиляли дерева на Харківщині: двом чоловікам «світить» до 5 років тюрми
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині викрили двох «чорних лісорубів».
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, у січні на території захисного лісового насадження двоє жителів міста Барвінкове 32 та 39 років спиляли п’ять дерев цінної породи та вивезли вантажівкою з причепом.
Правоохоронці зазначили, що збитки державі становлять 40 тисяч гривень.
Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Їм загрожує до 5 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деревья, ліс, лесорубы, підозра, поліція, спиляли, тюрьма, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 14:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили двох «чорних лісорубів».".