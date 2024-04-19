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Взимку спиляли дерева на Харківщині: двом чоловікам «світить» до 5 років тюрми

Суспільство 14:48   19.04.2024
Вікторія Яковенко
Взимку спиляли дерева на Харківщині: двом чоловікам «світить» до 5 років тюрми Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині викрили двох «чорних лісорубів».

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, у січні на території захисного лісового насадження двоє жителів міста Барвінкове 32 та 39 років спиляли п’ять дерев цінної породи та вивезли вантажівкою з причепом.

Правоохоронці зазначили, що збитки державі становлять 40 тисяч гривень.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Їм загрожує до 5 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 14:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили двох «чорних лісорубів».".