Взимку спиляли дерева на Харківщині: двом чоловікам «світить» до 5 років тюрми

На Харківщині викрили двох «чорних лісорубів».

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, у січні на території захисного лісового насадження двоє жителів міста Барвінкове 32 та 39 років спиляли п’ять дерев цінної породи та вивезли вантажівкою з причепом.

Правоохоронці зазначили, що збитки державі становлять 40 тисяч гривень.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Їм загрожує до 5 років тюрми.