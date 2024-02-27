На Харківщині піймали «чорних лісорубів»: нарубали дерев на мільйон грн

Правоохоронці викрили «чорних лісорубів», які незаконно рубали дерева на території Шарівського лісництва філії «Гутянське лісове господарство» неподалік селища Шарівка, а також на території Коломацького лісництва.

За даними Харківської обласної прокуратури, організував «банду лісорубів» 28-річний житель Богодухова. Він залучив до схеми дружину і ще двох своїх знайомих.

«Організатор» керував діями групи, зокрема підшукував найбільш «зручні» місця для протиправної діяльності. Інші двоє чоловіків виконували його вказівки, у тому числі безпосередньо рубали дерева за допомогою бензопил і завантажували їх в автомобіль для доставки покупцям. Четверта підозрювана відповідала за розміщення оголошень в інтернеті та комунікацію з «клієнтами», – зазначили правоохоронці.

Із травня минулого року фігуранти встигли вирубати близько 145 дерев, серед яких дуби і клени. Сума завданої шкоди складає понад 1 мільйон гривень, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Усім зловмисникам повідомили про підозру у незаконній порубці, перевезенні та збуті дерев, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 246 ККУ).