На Харківщині піймали «чорних лісорубів»: нарубали дерев на мільйон грн
Правоохоронці викрили «чорних лісорубів», які незаконно рубали дерева на території Шарівського лісництва філії «Гутянське лісове господарство» неподалік селища Шарівка, а також на території Коломацького лісництва.
За даними Харківської обласної прокуратури, організував «банду лісорубів» 28-річний житель Богодухова. Він залучив до схеми дружину і ще двох своїх знайомих.
«Організатор» керував діями групи, зокрема підшукував найбільш «зручні» місця для протиправної діяльності. Інші двоє чоловіків виконували його вказівки, у тому числі безпосередньо рубали дерева за допомогою бензопил і завантажували їх в автомобіль для доставки покупцям. Четверта підозрювана відповідала за розміщення оголошень в інтернеті та комунікацію з «клієнтами», – зазначили правоохоронці.
Із травня минулого року фігуранти встигли вирубати близько 145 дерев, серед яких дуби і клени. Сума завданої шкоди складає понад 1 мільйон гривень, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Усім зловмисникам повідомили про підозру у незаконній порубці, перевезенні та збуті дерев, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 246 ККУ).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деревья, лесорубы, нарубали, поліція, прокуратура, убытки, Хаьковщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 15:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили «чорних лісорубів», які незаконно рубали дерева на території Шарівського лісництва філії «Гутянське лісове господарство» неподалік селища Шарівка, а також на території Коломацького лісництва.".