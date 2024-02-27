На Харьковщине поймали «черных лесорубов»: нарубили деревьев на миллион грн

Правоохранители разоблачили «черных лесорубов», незаконно рубивших деревья на территории Шаровского лесничества филиала «Гутянское лесное хозяйство» неподалеку от поселка Шаровка, а также на территории Коломацкого лесничества.

По данным Харьковской областной прокуратуры, организовал «банду лесорубов» 28-летний житель Богодухова. Он привлек к схеме жену и двух своих знакомых.

«Организатор» руководил действиями группы, в частности, подыскивал наиболее «удобные» места для противоправной деятельности. Остальные двое мужчин выполняли его указания, в том числе непосредственно рубили деревья с помощью бензопил и загружали их в автомобиль для доставки покупателям. Четвертая подозреваемая отвечала за размещение объявлений в интернете и коммуникацию с клиентами», — отметили правоохранители.

С мая прошлого года фигуранты успели вырубить около 145 деревьев, в том числе дубы и клены. Сумма причиненного ущерба составляет более 1 миллиона гривен, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Всем злоумышленникам сообщили о подозрении в незаконной порубке, перевозке и сбыте деревьев, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 246 УКУ).