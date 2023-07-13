Троє безробітних мешканців Харківщини незаконно нарубали 26 дерев (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
У Красноградському районі правоохоронці викрили групу «чорних» лісорубів.
Ними виявились безробітні місцеві мешканці 29, 35 та 43 років. Порушники вчиняли злочин у Зачепилівському лісництві поблизу села Семенівка Красноградського району, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
За допомогою бензопил зловмисники встигли спиляти 26 дерев акації, клена, ясена та береста. Чоловіки подрібнювали дерева та підготовлювали їх для вивезення з лісового насадження, додали у поліції.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 16:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Красноградському районі правоохоронці викрили групу «чорних» лісорубів.".