Троє безробітних мешканців Харківщини незаконно нарубали 26 дерев (фото)

У Красноградському районі правоохоронці викрили групу «чорних» лісорубів.

Ними виявились безробітні місцеві мешканці 29, 35 та 43 років. Порушники вчиняли злочин у Зачепилівському лісництві поблизу села Семенівка Красноградського району, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За допомогою бензопил зловмисники встигли спиляти 26 дерев акації, клена, ясена та береста. Чоловіки подрібнювали дерева та підготовлювали їх для вивезення з лісового насадження, додали у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.