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На Купянско-Лиманском направлении враг самый активный – ВСУ

Общество 14:00   15.07.2023
Виктория Яковенко
На Купянско-Лиманском направлении враг самый активный – ВСУ

В течение суток на Купянско-Лиманском направлении враг пытался дважды атаковать.

«На Лимано-Купянском направлении враг самый активный. Эти сутки не самые показательные, но за эти сутки он также дважды атаковал. Это в районе Дибровы Луганской области и Новосадового Донецкой области», — сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Кроме этого, указанное направление остается лидером по применению артиллерии, различного типа минометов и РСЗО.

«За эти сутки 570 обстрелов враг совершил, 11 авианалетов. Во время отражения атак 11 оккупантов уничтожили, 68 ранили, одного взяли в плен. Подбили танк вражеский, машину пехоты, также пушку, два боевых склада боеприпасов, семь автомобилей, подвозивших эти боеприпасы», — рассказал Череватый.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 14:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Купянско-Лиманском направлении враг пытался дважды атаковать.".