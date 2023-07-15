На Купянско-Лиманском направлении враг самый активный – ВСУ
В течение суток на Купянско-Лиманском направлении враг пытался дважды атаковать.
«На Лимано-Купянском направлении враг самый активный. Эти сутки не самые показательные, но за эти сутки он также дважды атаковал. Это в районе Дибровы Луганской области и Новосадового Донецкой области», — сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Кроме этого, указанное направление остается лидером по применению артиллерии, различного типа минометов и РСЗО.
«За эти сутки 570 обстрелов враг совершил, 11 авианалетов. Во время отражения атак 11 оккупантов уничтожили, 68 ранили, одного взяли в плен. Подбили танк вражеский, машину пехоты, также пушку, два боевых склада боеприпасов, семь автомобилей, подвозивших эти боеприпасы», — рассказал Череватый.
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 14:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Купянско-Лиманском направлении враг пытался дважды атаковать.".