На Купянско-Лиманском направлении враг самый активный – ВСУ

В течение суток на Купянско-Лиманском направлении враг пытался дважды атаковать.

«На Лимано-Купянском направлении враг самый активный. Эти сутки не самые показательные, но за эти сутки он также дважды атаковал. Это в районе Дибровы Луганской области и Новосадового Донецкой области», — сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Кроме этого, указанное направление остается лидером по применению артиллерии, различного типа минометов и РСЗО.

«За эти сутки 570 обстрелов враг совершил, 11 авианалетов. Во время отражения атак 11 оккупантов уничтожили, 68 ранили, одного взяли в плен. Подбили танк вражеский, машину пехоты, также пушку, два боевых склада боеприпасов, семь автомобилей, подвозивших эти боеприпасы», — рассказал Череватый.