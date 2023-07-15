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На Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог найактивніший – ЗСУ

Суспільство 14:00   15.07.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог найактивніший – ЗСУ

За добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог намагався двічі атакувати.

«На Лимано-Куп’янському ворог найактивніший. Ця доба не найпоказовіша, але за цю добу він також двічі атакував. Це в районі Діброви Луганської області і Новосадового Донецької області», – повідомив в етері нацмарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Крім цього зазначений напрямок залишається лідером за застосуванням артилерії, різного типу мінометів та РСЗВ.

«За цю добу 570 обстрілів ворог здійснив, 11 авіанальотів. Під час відбиття атак 11 окупантів знищили, 68 поранили, одного взяли в полон. Підбили танк ворожий, машину піхоти, також гармату, два бойові склади боєприпасів, сім автомобілів, які підвозили ці боєприпаси», – розповів Череватий.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 14:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог намагався двічі атакувати.".