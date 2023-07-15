На Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог найактивніший – ЗСУ
За добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог намагався двічі атакувати.
«На Лимано-Куп’янському ворог найактивніший. Ця доба не найпоказовіша, але за цю добу він також двічі атакував. Це в районі Діброви Луганської області і Новосадового Донецької області», – повідомив в етері нацмарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Крім цього зазначений напрямок залишається лідером за застосуванням артилерії, різного типу мінометів та РСЗВ.
«За цю добу 570 обстрілів ворог здійснив, 11 авіанальотів. Під час відбиття атак 11 окупантів знищили, 68 поранили, одного взяли в полон. Підбили танк ворожий, машину піхоти, також гармату, два бойові склади боєприпасів, сім автомобілів, які підвозили ці боєприпаси», – розповів Череватий.
Читайте також: Без масштабних руйнувань та жертв пройшла доба на Харківщині – Синєгубов
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог найактивніший – ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 14:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог намагався двічі атакувати.".