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Терехов пообещал поставить солнечные панели на школах и больницах Харькова

Общество 01:30   15.07.2023
Оксана Якушко
Терехов пообещал поставить солнечные панели на школах и больницах Харькова

Солнечные электростанции планируют устанавливать в больницах, школах, детских садах, чтобы обеспечить им стабильное электроснабжение, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Кроме того, солнечные панели должны появиться в новых жилых микрорайонах, заявил Терехов. В переходе Украины на альтернативную энергетику заинтересованы международные партнеры, в частности, США, Великобритания и Германия.

«Это обеспечит стабильное электроснабжение наших учреждений социальной сферы и позволит экономить ресурсы. В течение двух-трех лет, если позволит военная ситуация, мы сможем прийти к солнечной энергетике. А пока понемногу, но будем это делать», — подчеркнул Терехов.

По его словам, в дальнейшем солнечные электростанции планируют устанавливать в сотрудничестве с благотворительным фондом «RePower Ukraine», другими донорами и силами местного бюджета.

Читайте также: Вместо АЭС. В Германии устанавливают крыши с черепицей из солнечных панелей

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 01:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Солнечные электростанции планируют устанавливать в больницах, школах, детских садах, чтобы обеспечить им стабильное электроснабжение, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.".