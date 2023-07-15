Терехов пообещал поставить солнечные панели на школах и больницах Харькова

Солнечные электростанции планируют устанавливать в больницах, школах, детских садах, чтобы обеспечить им стабильное электроснабжение, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Кроме того, солнечные панели должны появиться в новых жилых микрорайонах, заявил Терехов. В переходе Украины на альтернативную энергетику заинтересованы международные партнеры, в частности, США, Великобритания и Германия.

«Это обеспечит стабильное электроснабжение наших учреждений социальной сферы и позволит экономить ресурсы. В течение двух-трех лет, если позволит военная ситуация, мы сможем прийти к солнечной энергетике. А пока понемногу, но будем это делать», — подчеркнул Терехов.

По его словам, в дальнейшем солнечные электростанции планируют устанавливать в сотрудничестве с благотворительным фондом «RePower Ukraine», другими донорами и силами местного бюджета.