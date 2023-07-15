Терехов пообещал поставить солнечные панели на школах и больницах Харькова
Солнечные электростанции планируют устанавливать в больницах, школах, детских садах, чтобы обеспечить им стабильное электроснабжение, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
Кроме того, солнечные панели должны появиться в новых жилых микрорайонах, заявил Терехов. В переходе Украины на альтернативную энергетику заинтересованы международные партнеры, в частности, США, Великобритания и Германия.
«Это обеспечит стабильное электроснабжение наших учреждений социальной сферы и позволит экономить ресурсы. В течение двух-трех лет, если позволит военная ситуация, мы сможем прийти к солнечной энергетике. А пока понемногу, но будем это делать», — подчеркнул Терехов.
По его словам, в дальнейшем солнечные электростанции планируют устанавливать в сотрудничестве с благотворительным фондом «RePower Ukraine», другими донорами и силами местного бюджета.
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 01:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Солнечные электростанции планируют устанавливать в больницах, школах, детских садах, чтобы обеспечить им стабильное электроснабжение, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.".