Терехов пообіцяв поставити сонячні панелі на школах і лікарнях Харкова

Сонячні електростанції планують встановлювати у лікарнях, школах, дитячих садках, щоб забезпечити їм стабільне електропостачання, заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Крім того, сонячні панелі мають з’явитися у нових житлових мікрорайонах, заявив Терехов. У переході України на альтернативну енергетику зацікавлені міжнародні партнери, зокрема США, Велика Британія та Німеччина.

«Це забезпечить стабільне електропостачання наших установ соціальної сфери та дозволить економити ресурси. Протягом двох-трьох років, якщо дозволить воєнна ситуація, ми зможемо прийти до сонячної енергетики. А поки що робитимемо це потроху», – підкреслив Ігор Терехов.

За його словами, надалі сонячні електростанції планують встановлювати у співпраці з благодійним фондом «RePower Ukraine», іншими донорами та силами місцевого бюджету.