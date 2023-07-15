Терехов пообіцяв поставити сонячні панелі на школах і лікарнях Харкова
Сонячні електростанції планують встановлювати у лікарнях, школах, дитячих садках, щоб забезпечити їм стабільне електропостачання, заявив мер Харкова Ігор Терехов.
Крім того, сонячні панелі мають з’явитися у нових житлових мікрорайонах, заявив Терехов. У переході України на альтернативну енергетику зацікавлені міжнародні партнери, зокрема США, Велика Британія та Німеччина.
«Це забезпечить стабільне електропостачання наших установ соціальної сфери та дозволить економити ресурси. Протягом двох-трьох років, якщо дозволить воєнна ситуація, ми зможемо прийти до сонячної енергетики. А поки що робитимемо це потроху», – підкреслив Ігор Терехов.
За його словами, надалі сонячні електростанції планують встановлювати у співпраці з благодійним фондом «RePower Ukraine», іншими донорами та силами місцевого бюджету.
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Ви читали новину: «Терехов пообіцяв поставити сонячні панелі на школах і лікарнях Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 01:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сонячні електростанції планують встановлювати у лікарнях, школах, дитячих садках, щоб забезпечити їм стабільне електропостачання, заявив мер Харкова Ігор Терехов.".