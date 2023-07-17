Квартиру стоимостью более 1 миллиона гривен суд вернул Харькову
Суд признал квартиру выморочным наследством и передал ее в собственность Харьковской городской территориальной громаде, сообщила прокуратура Харьковской области.
Речь идет о квартире, расположенной по Стадионному проезду в Харькове, стоимость которой составляет более 1 млн. грн. Прокуроры установили, что владелец этой квартиры скончался еще в 2021 году.
Поскольку наследников у него не было, указанная недвижимость должна была перейти в коммунальную собственность.
Однако орган местного самоуправления так и не принял нужные меры, чтобы решить вопрос относительно надлежащего оформления права коммунальной собственности, поэтому прокуратура обратилась с соответствующим заявлением в суд.
Фрунзенский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил заявление.
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 17:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал квартиру выморочным наследством и передал ее в собственность Харьковской городской территориальной громаде, сообщила прокуратура Харьковской области.".