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Квартиру стоимостью более 1 миллиона гривен суд вернул Харькову

Общество 17:08   17.07.2023
Оксана Якушко
Квартиру стоимостью более 1 миллиона гривен суд вернул Харькову

Суд признал квартиру выморочным наследством и передал ее в собственность Харьковской городской территориальной громаде, сообщила прокуратура Харьковской области.

Речь идет о квартире, расположенной по Стадионному проезду в Харькове, стоимость которой составляет более 1 млн. грн. Прокуроры установили, что владелец этой квартиры скончался еще в 2021 году.

Поскольку наследников у него не было, указанная недвижимость должна была перейти в коммунальную собственность.

Однако орган местного самоуправления так и не принял нужные меры, чтобы решить вопрос относительно надлежащего оформления права коммунальной собственности, поэтому прокуратура обратилась с соответствующим заявлением в суд.

Фрунзенский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил заявление.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 17:08;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал квартиру выморочным наследством и передал ее в собственность Харьковской городской территориальной громаде, сообщила прокуратура Харьковской области.".