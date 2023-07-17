Квартиру вартістю понад 1 мільйон гривень суд повернув Харкову
Суд визнав квартиру відумерлою спадщиною та передав її у власність Харківської міської територіальної громади, повідомила прокуратура Харківської області.
Йдеться про квартиру, розташовану по Стадіонному проїзду в Харкові, вартість якої складає понад 1 млн грн. Прокурори встановили, що власник цієї квартири помер ще в 2021 році. Оскільки спадкоємців він не мав, зазначена нерухомість мала перейти в комунальну власність.
Проте орган місцевого самоврядування так і не вжив відповідних заходів, щоб вирішити питання стосовно належного оформлення права комунальної власності, тому прокуратура звернулась з відповідною заявою до суду.
Фрунзенський районний суд Харкова підтримав позицію прокуратури і задовольнив заяву.
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Ви читали новину: «Квартиру вартістю понад 1 мільйон гривень суд повернув Харкову»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 17:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд визнав квартиру відумерлою спадщиною та передав її у власність Харківської міської територіальної громади, повідомила прокуратура Харківської області.".