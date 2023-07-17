Квартиру вартістю понад 1 мільйон гривень суд повернув Харкову

Суд визнав квартиру відумерлою спадщиною та передав її у власність Харківської міської територіальної громади, повідомила прокуратура Харківської області.

Йдеться про квартиру, розташовану по Стадіонному проїзду в Харкові, вартість якої складає понад 1 млн грн. Прокурори встановили, що власник цієї квартири помер ще в 2021 році. Оскільки спадкоємців він не мав, зазначена нерухомість мала перейти в комунальну власність.

Проте орган місцевого самоврядування так і не вжив відповідних заходів, щоб вирішити питання стосовно належного оформлення права комунальної власності, тому прокуратура звернулась з відповідною заявою до суду.

Фрунзенський районний суд Харкова підтримав позицію прокуратури і задовольнив заяву.