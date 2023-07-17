В части Основянского района отключают холодную воду: адреса

С 12:00 17 июля по 00:00 18 июля будет прекращено водоснабжение жителей части Основянского района Харькова.

Коммунальщики будут ремонтировать водоотвод диаметром 1200 мм на проспекте Гагарина-улицы Обоянская, сообщают в КП «Харьковводоканал».

Воды не будет на следующих улицах:

многоквартирные дома: ул. Азербайжанская, 11а, 32-40, пер. Азербайжанский, 4-8, 11-13, ул. Ермаковская, 16, ул. Обоянская, 14/39, 21/2-29/15, ул. Сидоренковская, 36/1К1-48, ул. Редина, 17-23-я, ул. Ширяева, 4-а-6-я;

частный сектор: ул. Азербайжанская, 15/18-43, пер. Азербайжанский, 2-4, 3-11/3, ул. Арматурная, 8-58, 11-а-47, пер. Арматурный, 4, пр. Гагарина, 150а, ул. Родниковая, 2-6, ул. Ермаковская, 2-48/18, 5-53, ул. Обоянская, 7-17, 8/43-50/13, ул. Редина, 3/1-27, ул. Сидоренковская, 29-41, 36/1К2-50/15, пер. Сидоренковский, 8, ул. Красная, 2-4, 3-29, ул. Ширяева, 1/17-15, 4-16.